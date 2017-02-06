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时事要闻 | 2017年 2月 6日 星期一 08:17 BJT

法国保守派总统候选人菲永将无法打入第二轮选举--民调

路透巴黎2月4日 - 周六公布的一项民调显示，深陷妻子吃空饷丑闻的法国保守派总统候选人菲永，将无法晋级进入第二轮选举。

BVA进行的投票意向民调结果证实了菲永支持率大幅下滑。在1月25日爆发丑闻之前，菲永原本被视为选情领先。

民调显示，菲永在4月23日的第一轮选举得票率料在18-20%，落后极右派候选人勒庞(Marine Le Pen)的25%，及中间派独立候选人马克龙(Emmanuel Macron)的21-22%。

民调显示，在5月7日的第二轮选举，勒庞将以34%的得票率，输给马克龙的66%得票率。

民调显示，若菲永果真打入第二轮选举，与勒庞对决，勒庞将以40%的得票率，输给菲永的60%得票率。(完)

(编译 蔡美珍；审校 王丽鑫)

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