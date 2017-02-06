法国保守派总统候选人菲永将无法打入第二轮选举--民调

（更正）英国内政部长称曼彻斯特炸弹袭击者为安全机构所知 或非单独行动
路透伦敦5月24日 - 英国内政大臣拉德周三称，曼彻斯特致22人死亡、59人受伤的爆炸案中，自杀式炸弹袭击者之前是为安全机构所知的，而且此人可能不是单独行动。
路透巴黎2月4日 - 周六公布的一项民调显示，深陷妻子吃空饷丑闻的法国保守派总统候选人菲永，将无法晋级进入第二轮选举。
BVA进行的投票意向民调结果证实了菲永支持率大幅下滑。在1月25日爆发丑闻之前，菲永原本被视为选情领先。
民调显示，菲永在4月23日的第一轮选举得票率料在18-20%，落后极右派候选人勒庞(Marine Le Pen)的25%，及中间派独立候选人马克龙(Emmanuel Macron)的21-22%。
民调显示，在5月7日的第二轮选举，勒庞将以34%的得票率，输给马克龙的66%得票率。
民调显示，若菲永果真打入第二轮选举，与勒庞对决，勒庞将以40%的得票率，输给菲永的60%得票率。(完)
(编译 蔡美珍；审校 王丽鑫)
路透伦敦5月24日 - 英国内政大臣拉德周三称，曼彻斯特致22人死亡、59人受伤的爆炸案中，自杀式炸弹袭击者之前是为安全机构所知的，而且此人可能不是单独行动。
路透伦敦5月24日 - 英国警方周三称，在曼彻斯特爆炸案之后，将增加伦敦街头的警力，政府还将部署军队守卫一些重要场所，包括白金汉宫和唐宁街。这场自杀式炸弹袭击造成22人丧生。
（修正标题和第一段措辞） 路透首尔5月24日 - 韩国军方周三称，周二来自朝鲜的越境不明飞行物很有可能是载有传单的气球，而非无人机。 韩国方面在不明飞行物越境后鸣枪示警，不明飞行物随后从雷达上消失。 韩联社稍早报导称，已在边境附近发现该物体，经确认系气球。(完) (编译 侯雪苹；审校 张荻)