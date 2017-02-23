民调显示勒庞在首轮投票中的领先优势增强 第二轮或落败

2月23日 - 路透巴黎2月23日 - 周四出炉的BVA-Salesforce民调显示，法国极右翼民族阵线主席玛琳娜·勒庞(Marine Le Pen)在法国总统选举首轮投票中的领先优势增强，尽管她仍可能在第二轮选举以较大的差距被击败。

勒庞在4月23日的首轮投票中有望赢得27.5%的选票，较2月4日进行的民调高出2.5个百分点。

独立候选人马克龙料将排在第二，在首轮投票中可能赢得21%的选票，较上次民调下滑一个百分点。保守派候选人菲永在首轮选举可能赢得19%的选票，较上次民调亦下滑一个百分点。

在5月7日的第二轮投票中，马克龙有望以61%对39%的结果击败勒庞，菲永则可能以55%对45%的结果问鼎总统宝座。

不过，由于民调是在周日和周一进行的，没有反映快速变化的最新选情。最新进展显示，菲永因家属吃空饷丑闻遭调查后，失去了早前在民调中的领先优势。

调查也没有把法国颇有影响力的中间派政治人士贝湖(Francois Bayrou，贝鲁)可能参选的因素考虑进来。贝湖周三宣布他不会参选，而是支持马克龙。分析师称，这应会增加大马克龙的胜算。

此外，勒庞幕僚长周三遭到正式调查，以调查有关不当运用欧盟资金支付国会助理的相关指控。

勒庞否认有任何不当行为。(完)