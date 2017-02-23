民调显示勒庞在首轮投票中的领先优势增强 第二轮或落败

（更正）英国内政部长称曼彻斯特炸弹袭击者为安全机构所知 或非单独行动
路透伦敦5月24日 - 英国内政大臣拉德周三称，曼彻斯特致22人死亡、59人受伤的爆炸案中，自杀式炸弹袭击者之前是为安全机构所知的，而且此人可能不是单独行动。
2月23日 - 路透巴黎2月23日 - 周四出炉的BVA-Salesforce民调显示，法国极右翼民族阵线主席玛琳娜·勒庞(Marine Le Pen)在法国总统选举首轮投票中的领先优势增强，尽管她仍可能在第二轮选举以较大的差距被击败。
勒庞在4月23日的首轮投票中有望赢得27.5%的选票，较2月4日进行的民调高出2.5个百分点。
独立候选人马克龙料将排在第二，在首轮投票中可能赢得21%的选票，较上次民调下滑一个百分点。保守派候选人菲永在首轮选举可能赢得19%的选票，较上次民调亦下滑一个百分点。
在5月7日的第二轮投票中，马克龙有望以61%对39%的结果击败勒庞，菲永则可能以55%对45%的结果问鼎总统宝座。
不过，由于民调是在周日和周一进行的，没有反映快速变化的最新选情。最新进展显示，菲永因家属吃空饷丑闻遭调查后，失去了早前在民调中的领先优势。
调查也没有把法国颇有影响力的中间派政治人士贝湖(Francois Bayrou，贝鲁)可能参选的因素考虑进来。贝湖周三宣布他不会参选，而是支持马克龙。分析师称，这应会增加大马克龙的胜算。
此外，勒庞幕僚长周三遭到正式调查，以调查有关不当运用欧盟资金支付国会助理的相关指控。
勒庞否认有任何不当行为。(完)
(编译 侯雪苹；审校 张明钧)
路透伦敦5月24日 - 英国内政大臣拉德周三称，曼彻斯特致22人死亡、59人受伤的爆炸案中，自杀式炸弹袭击者之前是为安全机构所知的，而且此人可能不是单独行动。
路透伦敦5月24日 - 英国警方周三称，在曼彻斯特爆炸案之后，将增加伦敦街头的警力，政府还将部署军队守卫一些重要场所，包括白金汉宫和唐宁街。这场自杀式炸弹袭击造成22人丧生。
（修正标题和第一段措辞） 路透首尔5月24日 - 韩国军方周三称，周二来自朝鲜的越境不明飞行物很有可能是载有传单的气球，而非无人机。 韩国方面在不明飞行物越境后鸣枪示警，不明飞行物随后从雷达上消失。 韩联社稍早报导称，已在边境附近发现该物体，经确认系气球。(完) (编译 侯雪苹；审校 张荻)