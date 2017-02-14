法国独立参选人马克龙料在总统大选中击败极右派领导人勒庞-民调

（更正）英国内政部长称曼彻斯特炸弹袭击者为安全机构所知 或非单独行动
路透伦敦5月24日 - 英国内政大臣拉德周三称，曼彻斯特致22人死亡、59人受伤的爆炸案中，自杀式炸弹袭击者之前是为安全机构所知的，而且此人可能不是单独行动。
路透巴黎2月13日 - 周一一份民调结果显示，独立参选人马克龙(Emmanuel Macron)将在法国总统大选第二轮投票中击败极右派领导人勒庞(Jean-Marie Le Pen)，但民调结果显示其与勒庞和保守派人士菲永(Francois Fillon)间的选情趋于紧绷。
Opinionway民调显示，如果遭到丑闻打击的菲永能够进入第二轮投票，勒庞将在第二轮投票中取得42%的票数，菲永将取得58%的得票，这是今年至今勒庞在第二轮总统选举民调中所得到的最高支持率。
调查其他部分和先前调查差距不大，勒庞将在4月23日首轮选举中取得最高票数，但之后在5月7日二轮投票中败给马克龙或菲永。
勒庞料在第一轮取得26%的票数，马克龙料取得22%，菲永得票率则料为21%。
马克龙是最有可能在第二轮投票中挑战勒庞的人选，预料马克龙与勒庞对决的得票比率为63%对上37%。(完)
(编译 张明钧; 审校 龚芳)
路透伦敦5月24日 - 英国内政大臣拉德周三称，曼彻斯特致22人死亡、59人受伤的爆炸案中，自杀式炸弹袭击者之前是为安全机构所知的，而且此人可能不是单独行动。
路透伦敦5月24日 - 英国警方周三称，在曼彻斯特爆炸案之后，将增加伦敦街头的警力，政府还将部署军队守卫一些重要场所，包括白金汉宫和唐宁街。这场自杀式炸弹袭击造成22人丧生。
（修正标题和第一段措辞） 路透首尔5月24日 - 韩国军方周三称，周二来自朝鲜的越境不明飞行物很有可能是载有传单的气球，而非无人机。 韩国方面在不明飞行物越境后鸣枪示警，不明飞行物随后从雷达上消失。 韩联社稍早报导称，已在边境附近发现该物体，经确认系气球。(完) (编译 侯雪苹；审校 张荻)