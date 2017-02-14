法国独立参选人马克龙料在总统大选中击败极右派领导人勒庞-民调

路透巴黎2月13日 - 周一一份民调结果显示，独立参选人马克龙(Emmanuel Macron)将在法国总统大选第二轮投票中击败极右派领导人勒庞(Jean-Marie Le Pen)，但民调结果显示其与勒庞和保守派人士菲永(Francois Fillon)间的选情趋于紧绷。

Opinionway民调显示，如果遭到丑闻打击的菲永能够进入第二轮投票，勒庞将在第二轮投票中取得42%的票数，菲永将取得58%的得票，这是今年至今勒庞在第二轮总统选举民调中所得到的最高支持率。

调查其他部分和先前调查差距不大，勒庞将在4月23日首轮选举中取得最高票数，但之后在5月7日二轮投票中败给马克龙或菲永。

勒庞料在第一轮取得26%的票数，马克龙料取得22%，菲永得票率则料为21%。

马克龙是最有可能在第二轮投票中挑战勒庞的人选，预料马克龙与勒庞对决的得票比率为63%对上37%。(完)