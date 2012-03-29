调查：投资人转为略微看多人民币 但削减更多亚币多仓

图表新闻：技术图形暗示英国10年期公债或将挥别正收益率时代
AllianceBernstein资产组合管理人Daniel Loughney利用这一模型预测，到2018年英国10年期公债收益率或跌破零，就如同日本和德国那样。日本及欧洲央行实施了大规模的货币刺激措施，以支撑经济。
* 外汇市场人士建立人民币多仓,此前态度犹疑
* 投资人转而看空韩元,因中国及美国有成长隐忧
* 对印度卢比、印尼卢比看法更悲观
路透新加坡3月29日电---路透调查周四显示,投资人过去两周对中国人民币看法变得略微乐观,外汇市场人士认为中国将扩大人民币中间价波幅,而非让其走弱.
不过投资人削减其他新兴亚洲货币多仓,因担心中国经济放缓,以及美国经济复苏的力道.
这项对15位外汇分析师的最新调查显示,投资人在过去两周对韩元看法转为偏空,对印度卢比、印尼卢比更悲观.
他们也削减其他新兴亚币的多头部位,例如坡元和马币(林吉特).调查是在周三及周四进行的.
相比上次调查,投资人也减少了对区域货币的多头押注.
该路透调查旨在评估市场对九种亚洲货币兑美元的仓位状况,包括人民币、韩元、坡元、印尼卢比、台币、印度卢比、菲律宾披索、马币和泰铢.
调查估值介於负3到正3,旨在衡量一种货币的净多头或净空头仓位情况.正3表示市场高度做多美元.
数据中包括了通过无本金交割远期外汇(NDF)持有的仓位.
调查结果如下:
(美元兑每种货币的仓位情况)
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日期 人民币 韩元 坡元 印尼卢比 台币 印度卢比 马币 菲律宾披索 泰铢
3月29日 -0.27 0.45 -0.54 0.37 -0.13 0.79 -0.36 -0.24 -0.10
3月15日 0.08 -0.28 -0.59 0.28 -0.15 0.35 -0.61 -0.53 -0.41
3月1 日 -1.00 -1.15 -1.30 -0.10 -0.54 -0.72 -1.63 -0.59 -1.25
2月16日 -0.98 -0.74 -0.27 -0.35 -0.39 -0.71 -0.61 -0.52 -0.44
2月 2日 -1.00 -1.45 -1.56 -0.86 -0.95 -1.50 -1.59 -1.07 --
1月19日 -1.18 -1.18 -0.93 -0.43 -0.91 -1.41 -1.09 -0.79 --
1月 5日 -0.92 0.02 -0.42 0.23 -0.17 1.10 -0.60 0.02 --
------------------------------------------------------------------------ (完)
--编译 李婷仪; 审校 白云
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