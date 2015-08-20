调查：人民币空仓升至五年来最高 新兴亚币前景恶化

图为一元面值的人民币现钞。 REUTERS/Petar Kujundzic

路透新加坡8月20日 - 路透调查显示，继人民币意外贬值后，人民币空仓规模升至逾五年以来最高，过去两周新兴亚币的前景恶化，严重程度为数年来之最。

人民币兑美元上周贬值3%，创下纪录最高单周跌幅，因中国人民银行意外安排人民币贬值。

尽管中国人行努力安抚紧张的金融市场，表示其认为人民币没有进一步走贬的理由，但许多交易商和分析师仍认为，人民币仍面临缓慢下跌以支持疲弱出口的政治压力。

澳新银行(ANZ)成为最新一家调降人民币汇率预估的银行，该银行周四预计，人民币兑美元年底将报6.55，较目前约6.40的水准跌2.3%。

根据路透周二至周四对20位基金经理、汇市交易商和分析师的调查，人民币空头仓位已升至2010年4月以来最高。2010年4月，路透开始将人民币纳入新兴亚币的市场仓位调查。

今年4月初以来的人民币人气一直相对乐观，但中国在发布一系列疲弱经济数据后，8月11日安排人民币贬值，令人担心可能会爆发“货币战”。人民币今年迄今已累计贬值了2.9%。

马币空头部位触及2007年1月以来最高水平，路透从当年开始将马币纳入调查。受资本外流影响，上周马币跌至1998年实行联系汇率制度之前的低位。

大宗商品价格下滑和腐败指控使人们对马来西亚的信心下降。马来西亚总理纳吉布被指与负债累累的一马发展(1MDB)有牵连。

在国内经济和政治充满不确定性的几个月，马来西亚债市的海外投资者一直按兵不动，但汇市突然爆发的波动性，似乎将考验他们的忠诚度。

马来西亚7月31日止的国际储备跌破1,000亿美元关卡，令人更加质疑其保卫马币的能力；马币今年以来表现在亚洲货币中垫底。

泰铢空仓触及2012年2月以来新高，当年路透开始将泰铢纳入仓位调查。

泰铢跌至逾六年的最低水平，因曼谷旅游景点发生爆炸并导致20多人遇难，这可能会有损于旅游业。周二外国投资者对泰国股票的抛售规模达到一年半以来最大。

**亚洲资金外流**

台币触及近六年低点，空头仓位升至2006年6月路透开始持仓调查以来的最高水平。

外资继续卖出台湾股票，因愈发担忧中国经济放缓将损及其出口。

韩元空头押注升至2008年10月以来最高，因7月韩国股市和债市资金外流规模创四年来最大。

随着新加坡坡元跌至五年低点，其空头仓位也增加至2009年1月以来最高。坡元密切跟随人民币走势，外界认为新加坡金管局为管理货币政策而采用的未对外公布的货币篮子中包括人民币。

由于人民币贬值以及新加坡当地经济增长迟缓，有关金管局放宽政策的预期升温，令坡元进一步承压。

印尼卢比空仓升至2013年12月以来最大。卢比触及17年低点，因国内经济放缓以及大宗商品价格下跌导致当地股债市遭遇抛售。

印尼央行表示，将收紧对于以柜台交易方式购买美元的限制，以稳定印尼卢比汇率。

菲律宾披索净空仓增至2013年8月以来最高。受到外资持续出脱菲律宾股票所伤，披索触及五年低位。

印度卢比净空仓也触及两年高点。

这项路透调查集中于亚洲新兴市场九种货币的当前仓位情况，它们是人民币、韩国韩元、新加坡坡元、印尼卢比、台币、印度卢比、菲律宾披索、马来西亚马币和泰国泰铢。

调查采用对净多头或净空头部位的估值，从负3到正3不等。正3表示市场极度作多美元。该数据包括无本金交割远期外汇(NDF)的部位。

调查结果如下(美元兑各种货币)：

日期 人民币 韩元 坡元 印尼 台币 印度 马币 菲律宾 泰铢

卢比 卢比 披索

8月20日 0.91 1.56 1.50 1.55 1.58 0.75 2.21 1.04 1.86

8月 6日 -0.15 1.27 1.19 1.16 0.91 0.11 1.82 0.84 1.40

7月23日 -0.50 1.32 0.97 0.69 0.70 0.09 1.24 0.52 1.18

7月 9日 -0.13 1.09 0.38 0.78 0.56 -0.06 1.33 0.37 0.80

6月25日 -0.70 0.29 0.22 0.80 0.11 -0.26 1.10 0.30 0.57

6月11日 -0.47 0.77 0.61 1.12 0.48 0.05 1.39 0.43 0.69

5月28日 -0.62 0.67 0.53 1.05 0.02 0.29 0.86 0.03 0.89

5月14日 -0.45 0.11 -0.05 0.95 -0.30 0.22 0.41 -0.06 0.78

4月30日 -0.48 -0.55 -0.44 0.43 -0.46 -0.18 -0.13 -0.12 0.33

4月16日 -0.35 0.18 0.27 0.34 0.12 -0.59 1.08 0.02 -0.21

4月 2日 -0.13 0.14 0.69 0.74 -0.09 -0.51 1.09 0.13 0.14

(完)

(编译 于春红/王颖/王兴亚/张若琪 审校 张明钧/孙茉莉/艾茂林)

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