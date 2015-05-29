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路透中文国际短讯 | 2015年 5月 29日 星期五 13:44 BJT

多数新兴亚币人气恶化 但人民币例外--路透调查

周四发布的路透调查显示，多数亚洲新兴市场货币的人气在过去两周里恶化，印度卢比空仓规模达到近两年来最高水平，因有关美国利率将在年底前上调的预期得到巩固。中国人民币是个例外，人民币兑美元的多仓触及七个月高位。人民币走势与区域货币相左，因中国决策官员暗示他们亟欲保持汇价稳定。路透

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