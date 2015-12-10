调查：人民币看空情绪升至五年高位 美国升息阴影打击亚币人气

图为日元、人民币和美元现钞。 REUTERS/Truth Leem

路透新加坡12月10日 - 一项路透调查显示，随着中国经济动能持续减弱，市场对中国人民币的看空情绪达到逾五年以来最高，对多数新兴亚洲货币的看法亦恶化，因预期美国下周将升息。

根据周二至周四对18位基金经理人、汇市交易员及分析师的调查显示，人民币CNY=CFXS空仓触及2010年4月以来最高。从2010年4月开始，路透将人民币纳入新兴亚币市场部位调查范围。

中国央行周四连续第二天将人民币中间价定于逾四年低位。

随着市场普遍预计美国联邦储备委员会(美联储/FED)将在下周启动近10年来的首次升息，对其他多数新兴亚币的悲观看法也在蔓延。

韩国韩元空仓升至10月初以来的最高水平，因外资继续抛售韩股.KS11。

印尼卢比的空仓也触及10月初以来的最高水平。印尼卢比周四触及两个月低点，因企业年末支付以及汇回资金引发的美元需求增加。

台币的空仓创逾两个月高点，因中国经济疲软继续打击台湾出口。台湾11月出口降幅远超预期，削弱经济将在第四季好转的希望。台湾经济在7-9月出现萎缩。

对印度卢比、坡元、马币和泰铢的空头押注升至一个月高位。

印度卢比于12月4日跌至2013年9月以来最低水准。11月外资卖超17亿美元印度股票，为8月以来最高。

新加坡经济的黯淡前景打压了坡元。新加坡金管局周三公布的调查显示，分析师较三个月前下修了对新加坡2015和2016年经济成长预估。

马币承压，因全球原油价格跌至近七年低点，更加令人担心马来西亚油气收入减少。

这项路透调查集中于亚洲新兴市场九种货币的当前仓位情况，它们是人民币、韩国韩元、新加坡坡元、印尼卢比、台币、印度卢比、菲律宾披索、马来西亚马币和泰国泰铢。

调查采用对净多头或净空头部位的估值，从负3到正 等。正3表示市场极度作多美元。该数据包括无本金交割远期外汇(NDF)的部位。

调查结果如下(美元兑各种货币)：

日期 人民币 韩元 坡元 印尼 台币 印度 马币 菲律宾 泰铢

卢比 卢比 披索

12月10日 1.13 0.96 0.78 0.61 0.89 0.25 0.72 0.38 0.85

11月26日 0.72 0.54 0.63 0.36 0.60 0.15 0.60 0.58 0.78

11月12日 0.38 0.92 0.96 0.43 0.74 0.47 1.26 0.94 0.87

10月29日 0.09 0.18 0.49 0.43 0.52 -0.09 0.94 0.43 0.71

10月15日 -0.08 0.03 0.13 0.15 0.34 -0.31 0.67 0.22 0.60

10月 1日 0.13 1.01 1.20 1.35 1.04 0.11 1.71 0.68 1.20

9月17日 0.26 0.60 0.62 1.27 0.73 0.27 1.48 0.54 1.00

9月 3日 0.62 1.09 1.31 1.45 1.15 0.66 1.96 0.86 1.51

8月20日 0.91 1.56 1.50 1.55 1.58 0.75 2.21 1.04 1.86

8月 6日 -0.15 1.27 1.19 1.16 0.91 0.11 1.82 0.84 1.40

7月23日 -0.50 1.32 0.97 0.69 0.70 0.09 1.24 0.52 1.18

(完)