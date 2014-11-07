调查：人民币汇率预计走升 印度卢比兑美元料略走弱

图为在北京拍摄的人民币和美元纸币。 REUTERS/Petar Kujundzic

路透班加罗尔11月7日 - 路透调查显示，印度卢比兑美元不太可能在未来一年里录得涨幅，因预计美联储将自明年中开始升息。中国人民币兑美元则料将在明年上涨。

印度卢比/美元周五交投于61.50附近。据路透本周对26位外汇分析师的访问，印度卢比/美元可能在一个月后微升到61.46。

调查还预测，印度卢比/美元在六个月后达到61.70，12个月后报62.36。

“美元走势才是推动新兴市场货币的关键，”ICICI Securities PD的分析师Abhishek Upadhyay说道，“同其他新兴货币相比，印度卢比的形势要好一些，因为通胀压力放缓，即便印度经济正在复苏之中。”

印度9月消费者通胀率降至6.46%，为2012年1月创建该指标以来的最低位，与此同时，印度4-6月当季的经济增速加快到5.7%，为两年半以来最快。

美元大涨可能打压土耳其、南非和巴西货币大跌，与2013年底和今年年初美国联邦储备委员会(美联储/FED)宣布计划结束刺激举措时的情形类似。

上周，美联储长达五年的量化宽松举措落下帷幕。

周三的路透调查显示，一些新兴市场经济体的央行未来一年可能升息，但紧缩政策充其量只能放缓货币贬值速度。

**人民币将升值**

路透调查显示，中国人民币未来12个月料将缓慢升值。

根据调查，人民币兑美元一个月后料来到6.12，六个月后来到6.08，一年后为6.04。

周五，人民币兑美元开盘报6.1165，过去五周已经上涨0.70%，而期间美元兑主要货币全线上升。

中国央行周四发布三季度货币政策执行报告，在强调继续实施稳健货币政策、适时适度预调微调的同时，并宣布已于今年9月创设并开展了中期借贷便利（MLF）操作，以提供中期基础货币。(完)

(编译 高琦/杜明霞；审校 王洋)

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