调查：人民币汇率预计走升 印度卢比兑美元料略走弱

焦点：万一法国周日选举结果爆冷 欧盟并没有“B计划”--外交人士
路透布鲁塞尔4月21日 - 外交人士表示，如果法国两个反欧盟候选人在周日选举中双双挺进决胜轮投票，欧盟没有为此准备特别计划。这让欧盟只能静观其变，盼望中间派候选人获胜。
路透班加罗尔11月7日 - 路透调查显示，印度卢比兑美元不太可能在未来一年里录得涨幅，因预计美联储将自明年中开始升息。中国人民币兑美元则料将在明年上涨。
印度卢比/美元周五交投于61.50附近。据路透本周对26位外汇分析师的访问，印度卢比/美元可能在一个月后微升到61.46。
调查还预测，印度卢比/美元在六个月后达到61.70，12个月后报62.36。
“美元走势才是推动新兴市场货币的关键，”ICICI Securities PD的分析师Abhishek Upadhyay说道，“同其他新兴货币相比，印度卢比的形势要好一些，因为通胀压力放缓，即便印度经济正在复苏之中。”
印度9月消费者通胀率降至6.46%，为2012年1月创建该指标以来的最低位，与此同时，印度4-6月当季的经济增速加快到5.7%，为两年半以来最快。
美元大涨可能打压土耳其、南非和巴西货币大跌，与2013年底和今年年初美国联邦储备委员会(美联储/FED)宣布计划结束刺激举措时的情形类似。
上周，美联储长达五年的量化宽松举措落下帷幕。
周三的路透调查显示，一些新兴市场经济体的央行未来一年可能升息，但紧缩政策充其量只能放缓货币贬值速度。
**人民币将升值**
路透调查显示，中国人民币未来12个月料将缓慢升值。
根据调查，人民币兑美元一个月后料来到6.12，六个月后来到6.08，一年后为6.04。
周五，人民币兑美元开盘报6.1165，过去五周已经上涨0.70%，而期间美元兑主要货币全线上升。
中国央行周四发布三季度货币政策执行报告，在强调继续实施稳健货币政策、适时适度预调微调的同时，并宣布已于今年9月创设并开展了中期借贷便利（MLF）操作，以提供中期基础货币。(完)
(编译 高琦/杜明霞；审校 王洋)
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路透布鲁塞尔4月21日 - 外交人士表示，如果法国两个反欧盟候选人在周日选举中双双挺进决胜轮投票，欧盟没有为此准备特别计划。这让欧盟只能静观其变，盼望中间派候选人获胜。
--人民币兑美元当周微升0.05%。本周客盘购汇较强，周中有油盘购汇，而大行亦在合适点位适度提供美元流动性支持，让汇价维持在狭窄区间内。美元指数再度跌破100点关口，相对疲弱的美元亦缓解了人民币贬值压力；并且让市场预期愈发分化。随着离岸市场流动性好转，两地汇价已基本一致。若周末法国大选不出意外，料人民币短期将维持横盘走势。
防范股市、债市和欧元剧烈震荡的成本在本周已经飙升，因民调显示选情胶着，投资人担心会再次出现预料不到的选举结果；而这样的结果可能打乱风险资产今年强劲开局的局面。