调查：日本基金经理6月小幅削减股票配比 以为英国会留在欧盟

路透东京6月30日 - 据路透调查结果，日本基金经理6月小幅降低其模型投资组合中的股票曝险，反映出他们和许多全球投资者一样，都错误地以为英国公投会选择留在欧盟。

这次调查访问了六家总部在日本的基金管理公司，是在6月23日英国公投前的一周进行的。调查结果显示，受访者平均计划的股票配比是41.9%，略低于5月时的42.5%。

受访者6月对英国股票的配比是5.5%，与5月相同。

基金经理6月欧元区股票配置比重为9.5%，持平上月水准；但北美股票配比从26.8%减至26.7%。

日本股票配比持平于49.0%。

英国公投选择退出欧盟令市场措手不及，投资人大举出脱全球股票和英镑。

英国公投后的两个交易日内MSCI明晟全球市场指数就大约跌掉7%，英镑重挫至31年低点；全球政府公债收益率(殖利率)大跌，许多公债收益率都跌到历史低点。

“除了英国脱欧以外，其他国家带来的变数也增加，因此金融市场走势可能持续不稳，”三井住友资产管理公司资深策略师Masahiro Ichikawa写道。

“欧洲股市料仍因经济情况恶化而被掼压，但美国股市终将因企业获利好转而回升。而日本当局进场阻升日圆的可能性，宽松货币政策的期待，以及财政刺激措施的预期，均有助于促使日股走势坚挺。”

受访者6月整体债券持仓比例略增至49.7%，5月时为49.4%。

受访者将北美债券持仓比例由29.7%增至29.9%，英国债券持仓自3.6%降至3.1%；日本债券持仓则自42.2%略增至42.9%。(完)