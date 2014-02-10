调查：基金经理继续看好股票 发达国家股市更受青睐

一季度全球黄金需求量同比降18% 因黄金ETF流入量自高点回落--WGC
路透上海5月4日 - 世界黄金协会（WGC）周四发布最新季度黄金需求趋势报告，一季度全球黄金需求为1,034吨，同比下降18%，主要是因为黄金ETF（交易所上市基金）流入总量由去年同期的阶段性高点回归到正常水平，以及各国央行的黄金储备需求持续放缓。
路透香港2月10日 -香港投资基金公会周一发表最新调查结果显示，有更多基金经理看好股票前景，并且较为看好已发展地区股市如美国、欧洲及日本等；大部份受访基金经理则继续看淡债券。
基金公会于1月中进行“基金经理市场展望调查”，表示增持(overweight)股票的受访基金经理由去年10月的77%上升至今年1月的85%。15%则持中立(neutral)看法，较去年10月的23%为低。跟上次进行调查情况一样，没有受访者表示会减持(underweight)股票。
与去年10月的情况相若，只有8%受访者表示会增持债券；大多数基金经理(69%)表示看淡债券，余下的23%则持中立态度。
调查亦显示更多的基金经理减持现金，从去年10月的27%上升至今年1月的50%；只有8%受访者表示增持现金，余下的42%持中立态度。
相对亚洲及新兴市场，基金经理较看好已发展地区的股票市场(美国、欧洲及日本等)。
“在综合考虑和分析美国联储局逐步减少买债对全球资金流向的影响，及不同市场的基本经济因素和复苏步伐等因素后，基金经理普遍倾向投资于已发展市场，而调低投放于新兴市场的占比。”基金公会投资基金委员会主席李锦荣表示。
不少基金经理对欧洲市场股票的看法，由中立改为增持，62%的受访者表示增持欧洲股票，远高于去年10月的31%。此外，更多的基金经理看好美国股票，由去年10月的54%上升至今年1月的62%。减持的受访者则由23%下跌至15%；表示中立的则维持于23%。
至于大中华地区股票，增持的基金经理由67%下跌至60%。但更多的基金经理只是转为中立，而非减持：30%的受访基金经理对大中华市场表示中立(高于去年10月的22%)；表示减持的维持在为10%。
基金经理对新兴市场的看法愈趋审慎，只有23%的受访者表示增持，较去年10月的31%为低；表示减持的有23%，远高于上次调查的8%。
债券方面，受访基金经理继续看好高收益债券，但表示增持的由83%下跌至77%。部份基金经理对高收益债券的看法变得负面，表示减持的百分比由0%增加至8%。（完）
(记者 梁慧仪; 审校 黄凯)
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