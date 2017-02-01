调查：英国基金经理1月进一步增持股票 配比升至八个月高位

路透伦敦1月31日 - 英国投资基金1月将股票配比提升至八个月高位，因预期美国总统特朗普的支出政策或将刺激通货再膨胀，从而使股市延续良好表现。

路透对14家英国投资机构进行的月度调查显示，多数投资者在为英国选择“硬”退欧作准备，即英国在退出欧盟单一市场的情况下脱欧。本次调查显示英国投资立场没有变化。

总体来说，在1月16-30日进行的调查中，投资者继续青睐股票，对全球股票的投资配比升至47.4%，较12月高出两个百分点。

债券和现金持有比重下降，现金配比降至逾一年低位6.3%。债券持有比重下降近三个百分点，至三个月低点28.9%。

财富管理机构Investment Quorum投资长Peter Lowman称，“通胀上升和紧缩货币政策的威胁，将进一步利空债市；而对企业获利增长的预期，对股市来说是个好兆头，”

1月全球股市上涨3%，新兴市场股市料将创下去年3月以来最大月度涨幅。

Royal London Asset Management (RLAM)多元资产主管Trevor Greetham称，“我们预计各央行将允许通胀从低位上升，这暗示今年将再度出现有利股市的环境。”

英国基金对北美股票的持有比重为32.8%，较去年1月增长近七个百分点。

但投资者并不单方面看多。

在回答美联储升息速度这一问题的受访者中，60%的受访者预计美联储今年将升息一到两次，40%预计美联储将升息三次。

并不是每个人都相信特朗普将通过减税、放松政策法规及支出1万亿美元用于基建，来践行促进经济成长的承诺。如果失利，基于经济和通胀快速增长为前提的“特朗普通胀”交易，将受到威胁。

英国退欧也被视为是一个风险，这已令英镑兑美元2016年累计下跌16%。英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)暗示“硬”退欧，英国央行数位官员表示，迄今展现相当韧性的英国经济可能将经历逐步放缓的过程。

回答这一问题的基金经理中，仅有25%称他们预计英国将“软”退欧。投资者对英国和欧洲股票的配比持稳，受访者还提及荷兰、法国和德国将举行选举。

标准人寿投资的全球策略主管Andrew Milligan称，“(退欧)磋商很有可能没有时间进行了，或将导致一个英国或欧洲都不乐于见到的结果。”(完)