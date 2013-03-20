调查：基金经理对美日经济信心增强 对中国增长预期恶化

2013年3月12日，交易员们在纽交所内工作。 REUTERS/Brendan McDermid

路透伦敦3月19日 - 一项受到密切关注的基金经理调查周二显示，全球投资者对美国和日本经济及企业展望益发有信心，然对中国经济增长的预期在恶化。

美国银行美林(BofA)的月度调查显示，净57%投资者目前超配股票，为逾两年来最高。该数值显示超配和低配仓位的差距。

净14%超配美国股票，为7月以来最高。基金经理超配日本股票则为2007年以来最高。

该调查访查254位市场人士，其管理资产总计6,910亿美元。调查显示投资者低配债券的比例为净53%，高于2月的47%。

“乐观程度大为升高...企业获利展望和充沛的流动性也让投资者看多该地区。资产配置倾向美国和日本，”美银美林的欧洲投资策略师John Bilton在简报会表示。

“对中国增长前景看法则大幅下降。欧洲危机重现，自2012年8月以来首次成为最大的尾部风险。”

现金配置在两年来首次滑落至净低配。基金经理平均现金水准连续三个月持稳于3.8%。

流动性状况推动了投资人的乐观情绪。净60%回覆者将流动性状况评为正面，是至少2007年以来最高。

中国增长预期减低。这个月仅有净14%基金经理预期中国经济改善，远低于2月的净60%，且为10月以来最低，也创单月最大降幅纪录。

许多投资人认为全球经济增长主要阶段已过，净65%回覆者认为全球经济这轮周期已来到中段或后段。(完)

(编译 张若琪 审校)

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