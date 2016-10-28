调查：若希拉里赢得美国总统大选 墨西哥披索将升值

路透10月28日 - 路透对基金经理的调查显示，如果美国民主党总统候选人希拉里赢得总统大选，那么墨西哥披索在大涨后仍将上扬近5%，因其竞争对手共和党总统候选人特朗普在民调中落后。

特朗普8月在民调中领先时，墨西哥披索兑美元下跌，9月中跌至20披索附近的纪录低位，因市场担心特朗普将赢得大选，并将启动旨在损及墨西哥贸易及资金汇回的经济政策。

自最后一次总统候选人辩论以来，披索已从纪录低位上涨近7%，因希拉里在民调中领先。

14位持有墨西哥债券的基金经理人中，有12位表示，他们认为希拉里赢得大选的可能性尚未完全反应出来。

调查中值预示，如果希拉里赢得大选，那么11月8日大选日后墨西哥披索兑美元将涨至18披索；周四收报18.84。

假如特朗普胜出，调查中值显示，披索将下跌逾10%至21披索。

基金经理称，美联储将在12月升息的预期，墨西哥经济成长低迷以及政府举债增加，都将使墨西哥披索升势受限。(完)