调查：欧洲基金在美联储升息后减持美股和美债 提高全球债券配比

特朗普当选后美国股市涨声响起 但就任后表现仍有待观察
但美国股市自从11月8日总统大选过后至今累计5.8%的涨幅，并非预示着共和党籍的特朗普就任后股市就会有好表现。若要对照参考，投资人只需要回想现任政府期间的股市波动即可。
路透伦敦12月22日 - 路透调查显示，欧洲基金12月因美国联邦储备委员会(美联储/FED)展开升息循环而调降美股和美债的配置，但全球投资组合中的债券配置却提高至两年半高位。
这次调查是在12月15-21日进行，有16位欧洲资产经理人受访，调查期间适逢美联储在12月16日实施九年来的首次升息。
尽管美联储的行动展现了对美国经济的信心，但对于全球经济复苏能否持续仍充斥着怀疑态度。中国经济增长趋弱正在殃及其他新兴市场；同时在美国，美元升值已使得工业生产成长接近停滞。
调查显示，12月欧洲的全球平衡型投资组合中的股票配比较11月减少2.5个百分点至45.2%。这是九个月以来的最低配比。
“如果美联储在2016年上半年升息超过两次，这可能会在下半年引发不景气，且股市和信用市场有金融紧张之虞，”Natixis资产配置策略师Raphael Gallardo表示。
美股的配比将近减少1个百分点至36.5%；同时美债配比在9月以来逐步下滑后呈现持稳。
“我们认为2016年景气循环有可能是上行，尽管整体经济背景仍脆弱且显示朝向结构性低成长，”Pioneer执行长暨集团投资长GiordanoLombardo表示。
“我们对风险资产，尤其是股市，持温和乐观的看法，但“尾部风险”事件的可能性正在升高，”他表示。
债券普遍受惠，在全球的配置比重升高至39%，为2013年7月以来最高，较11月高出逾两个百分点。在2015年初时债券配比为35.5%。
部分原因可能是欧洲央行在12月初延长其买债计划，但是力度不及投资者原先预期。
欧元区债券配比降至50.3%，为2015年1月以来最低。
英国股债市受青睐，配比分别上升两个和一个百分点。(完)
(编译 戴素萍 审校 陈宗琦)
但美国股市自从11月8日总统大选过后至今累计5.8%的涨幅，并非预示着共和党籍的特朗普就任后股市就会有好表现。若要对照参考，投资人只需要回想现任政府期间的股市波动即可。
路透华盛顿1月20日 - 即将上任的美国新一届总统特朗普主张减税、放松管制、加大联邦支出，这是一剂医治经济停滞和严重失业的经典药方。
路透台北1月20日 - 全球化原本被奉为国际贸易关系的圭臬，但保护主义日益抬头，加上特朗普正式上任、英国选择硬脱欧，我们眼下正在见证全球化的历史性转折。