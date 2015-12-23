调查：欧洲基金在美联储升息后减持美股和美债 提高全球债券配比

图为美元纸币和一枚欧元硬币。 REUTERS/Kacper Pempel

路透伦敦12月22日 - 路透调查显示，欧洲基金12月因美国联邦储备委员会(美联储/FED)展开升息循环而调降美股和美债的配置，但全球投资组合中的债券配置却提高至两年半高位。

这次调查是在12月15-21日进行，有16位欧洲资产经理人受访，调查期间适逢美联储在12月16日实施九年来的首次升息。

尽管美联储的行动展现了对美国经济的信心，但对于全球经济复苏能否持续仍充斥着怀疑态度。中国经济增长趋弱正在殃及其他新兴市场；同时在美国，美元升值已使得工业生产成长接近停滞。

调查显示，12月欧洲的全球平衡型投资组合中的股票配比较11月减少2.5个百分点至45.2%。这是九个月以来的最低配比。

“如果美联储在2016年上半年升息超过两次，这可能会在下半年引发不景气，且股市和信用市场有金融紧张之虞，”Natixis资产配置策略师Raphael Gallardo表示。

美股的配比将近减少1个百分点至36.5%；同时美债配比在9月以来逐步下滑后呈现持稳。

“我们认为2016年景气循环有可能是上行，尽管整体经济背景仍脆弱且显示朝向结构性低成长，”Pioneer执行长暨集团投资长GiordanoLombardo表示。

“我们对风险资产，尤其是股市，持温和乐观的看法，但“尾部风险”事件的可能性正在升高，”他表示。

债券普遍受惠，在全球的配置比重升高至39%，为2013年7月以来最高，较11月高出逾两个百分点。在2015年初时债券配比为35.5%。

部分原因可能是欧洲央行在12月初延长其买债计划，但是力度不及投资者原先预期。

欧元区债券配比降至50.3%，为2015年1月以来最低。

英国股债市受青睐，配比分别上升两个和一个百分点。(完)