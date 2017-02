加拿大在G20中最宜女性生活--调查

路透伦敦6月13日电(记者 Katherine Baldwin)---周三公布的一份全球专家调查显示,提倡性别平等、防止暴力和剥削以及医疗保险等政策使加拿大成为世界主要经济体中最适宜女性生活的地方。

调查还表明,杀婴、童婚以及奴役使印度成为最不适宜女性生活的地方。

汤森路透基金会旗下的法律新闻服务机构TrustLaw对370名性别专家进行的调查显示,在20国集团中,德国、英国、澳大利亚和法国也跻身适宜女性生活的前五个地区。

美国名列第六,对生育权和医疗费用负担的关切令专家意见呈现两极分化。

在天平的另一端,沙特被评为是继印度之後最不适宜女性生活的地方,随後是印尼、南非和墨西哥。沙特女性受过良好的教育,但却被禁止开车,且在2011年才获得选举权。

记者纪思道(Nicholas Kristof)对该结果发表评论时称:“印度非常穷,沙特相当富,但它们却有一个共性,即除非你拥有某些特权,否则染色体会让你的未来大不相同。”他也是《半边天:把全世界女性所受压迫变为机遇》(Half the Sky: Turning Oppression into Opportunity for Women Worldwide)一书的作者之一。

专家称,调查显示,尽管在法律和条约中加入了关於女性权利的内容,在很多国家大量女性的现状依然严峻。

拯救儿童(Save the Children)驻英国的健康计划发展顾问Gulshun Rehman表示:“在印度,女性和女孩依然作为财产被出卖,童婚或因嫁妆纠纷导致女性被活活烧死的事件屡见不鲜,年轻女孩作为奴役劳动力遭盘剥和滥用。”他也是接受调查的专家之一。

TrustLaw要求熟知性别问题的援助专家、学者、医疗工作者、决策者、记者和发展专家,对20国集团中的19个国家作出了女性生活适宜度排名。

评定排名的参考指数包括:健康状况、免受暴力伤害、政治参与度、工作机会、有无接受教育和财产等的权利、免受拐卖和奴役。(完)

编译:靳怡雯 发稿:王凤昌

