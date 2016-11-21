调查：盖乐世Note7召回事件无损美国消费者对三星品牌的忠诚度

焦点：短线空头在人民币保卫战中倒下 长线大空头毫厘未损
路透新加坡/伦敦1月13日 - 上个礼拜中国或许干掉了一些人民币短线投机者，但做空人民币的长期投资者仍然活着，而他们手中的火力要强劲得多。
路透旧金山11月20日 - 路透/益普索周日公布的调查结果显示，三星电子虽遭遇盖乐世Note7智能手机因着火隐患而在全球召回的风波，但仍无损美国消费者购买三星手机的意愿。
本项在10月26日至11月9日进行的调查显示，目前使用三星智能手机的用户忠诚度与苹果iPhone的粉丝不相上下。受访者当中，知道这次召回事件的人与不知道者相比，对三星手机的兴趣度没有明显差别。
三星盖乐世Note7全球召回之后，投资者预计三星用户将转向其他选择，主要就是苹果的iPhone 7。
本项调查显示，知道Note7召回事件的受访者当中，有27%表示若要购买手机将优先考虑三星智能手机；而不知道召回事件的受访者则有25%表示将优先考虑三星。
调查亦显示，三星用户的忠诚度极高。91%的现有三星使用者表示可能再购买其他三星智能手机，92%表示很可能购买三星其他产品。
此数据与iPhone使用者的品牌忠诚度类似：92%的用户想再度购买iPhone，89%用户表示可能添购其他苹果产品。
当然，三星召回事件在消费者心目中占据多少分量尚不清楚。路透/益普索本项调查衡量的是消费者对三星手机的购买兴趣，而不是召回行动对消费者决策的直接影响程度。
路透/益普索是以英文在线上对50个国家的用户进行调查。受访者包括2,375名拥有三星手机、以及3,158拥有iPhones的用户。数据误差范围为正负2个百分点。(完)
(编译 李婷仪 审校 徐文焰)
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