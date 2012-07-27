调查：英国失AAA评级可能性升至35%

* 英国丧失AAA评级的可能性有35%

* 英国央行8月2日会议料不会改变政策

* 英国央行11月料将量化宽松规模再增加250亿

路透伦敦7月26日电---周四的路透调查显示,英国丧失AAA评级的机率约有三分之一,如此将为财政大臣奥斯本带来巨大压力.即便衰退情况加剧,奥斯本仍坚持撙节.

"成长前景恶化威胁到(英国的)财政目标."RIA Capital Markets宏观策略师Nick Stamenkovic称."失去AAA地位的风险正在上升."

该项调查是在周三英国公布国内生产总值(GDP)数据後,对逾60名分析师所进行的.英国第二季经济下滑0.7%,萎缩程度比最悲观的预测还糟糕,且比欧元区严重.

分析师认为英国遭降评的可能性为35%,高於3月调查时的25%.

略微多数的受访者说,奥斯本不应放松财政撙节计画,其计画目标在五年内将预算赤字削减至相当GDP的8%.

调查显示,由於政府着手进行巨幅减支和公共部门裁员,英国央行将需接下这个重担,使债券购买计划扩大至4,000亿英镑,时间可能在11月.

穆迪和惠誉均给予英国负向的评级展望,并警告如果该国政府放松财政立场,未来几年可能失去宝贵的AAA评级.

路透本周取样经济分析师和债券策略师的调查预估,对英国主权评级未来一年遭降的可能性预估最低仅5%,最高达80%.

英国大型银行的分析师普遍认为可能性为33%;英国以外的则普遍较悲观,认为降评的机率达40%.

尽管英国第二季进一步深陷衰退,43名分析师中仅16名表示政府应放宽撙节计划.

**预计进一步印钞**

调查显示,分析师预计最可能在11月对银行体系再行额外挹注250亿英镑,届时英国央行目前宣布的3,750亿英镑购债计划的最後一批将完成.

"央行货币政策委员会(MPC)未来几季可能进一步明显扩大量化宽松(QE),如果欧元区危机显着恶化,MPC也可能调降利率."花旗的Michael Saunders称.

受访分析师均预期MPC在8月2日会议不会改变政策.

57名分析师中有36名预计英国央行将增加QE规模,调查中值预估将额外挹注250亿英镑.

64名分析师中,仅七名预计央行今年将调降指标利率25个基点,那将是2009年3月将利率下调至0.5%的记录低点以来首次行动.绝大多数分析师都认为,最快要到2014年4月才会调整利率.(完)

--编译 张若琪;审校 戴素萍

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