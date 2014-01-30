调查：半数受访分析师认为英国央行公信力受损

路透伦敦1月29日 -一份路透调查周三显示，有一半的受访分析师认为英国央行提出前瞻性指引对其公信力产生了负面影响，而此时这项新政策仅仅实施了六个月。

尽管英国去年步入工业国家中恢复速度最快的行列，但是分析师们仍然抱持上述观点。金融市场也开始猜测决策层何时需要升息。

在透过传统降息手段来刺激经济的政策空间有限的情况下，各发达经济体央行采取了“前瞻性指引”的方法，也就是提前告知市场货币政策将不会过快或过早收紧，以此作为管控市场押注的一种方式。

不过56位路透受访分析师中有28人表示，英国央行因前瞻性指引框架而失去公信力，即使是在2月份指引料进行修订之前。

“在未来的发展方向和预期不同时，没有人会否认英国央行需要改变政策评估。”德国商业银行分析师Peter Dixon说。

“不过，看起来前瞻性指引政策在仅仅实施六个月后，就即将步一长串...遭摒弃的量化目标的后尘。”

很多人认为央行提供指引，是一种从近些年来的超宽松利率政策转向更趋常态政策的必要过渡。不过指引还是招致了很多批评，其效果也好坏参半。

在8月首次引入政策指引时，其试图压制升息预期的初衷却造成了相反的效果。投资者将预期升息时间提前了。

与此同时，英国央行承诺至少在失业率降至7%以前维持利率在纪录低点不变。英国央行认为失业率要降至7%或许要三年多的时间。

但到了11月，英国央行预测最早在今年年底失业率就可降至7%。其还强调较高的利率会妨碍其它因素，比如劳动生产率。

在失业率降至稍高于7%门槛的水准后，英国央行政策制定者们强化了关注点将更为广阔这一信号。卡尼呼吁不要“不必要地过于关注一个指标”，并表示英国央行并不急于加息。

一些人认为，这种转变是在经济状况改善的同时，利率前瞻指引政策的自然演进。还有人表示这代表着政策在初期遭遇问题后的某种后撤调整。许多分析师如今就一件事情达成了共识，那就是央行的预测已经变成了一个大问题。

英国商会首席经济学家DavidKern说：“英国央行的预估模型已经不再具有可信度...不过前瞻指引仍然很有价值，因为这能够安抚企业，让其明白货币政策委员会不想急于升息，除非是有绝对的必要性。”

根据60位受访分析师的预估中值，加息仅有可能发生在2015年第二季，调查结果与前几次一致。(完)

(编译 洪曦/王洋; 审校 石冠兰/高琦)

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