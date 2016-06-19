民调显示英国留欧阵营重占上风 增强首相卡梅伦实现留欧的信心

今年商业地产投资料增近8% 投资者寻求高回报--仲量联行
路透香港1月17日 - 国际物业顾问--仲量联行周二发表分析报告指出，2017年商业地产投资将保持活跃甚至回升，因机构投资者集中寻求回报率高的机会，直接投入商用物业，预料全球投资总额将按年增加7.7%至7,000亿美元。
路透伦敦6月18日 - 周六发布的两份民意调查结果显示，希望英国留欧的造势活动重新取得领先优势，给奋力希望避免周四公投赞同退欧的首相卡梅伦一大鼓舞。
第三份民调也显示，支持率偏向留欧阵营，卡梅伦获得一家主要报纸的支持，星期天邮报呼吁读者投票赞同留欧。
"我们进入了公投前的最后一周，去留两大阵营的角力达到白热化，"民调机构YouGov的主管Anthony Wells说。
YouGov为星期日泰晤士报进行的调查显示，英国留欧和退欧的支持率又回到44%对43%的接近比例。
该报称，这一转变没有反映出周四亲欧议员遇袭身亡的影响。留欧支持率的反弹更多是反映了选民对退欧将带来的经济冲击的担忧加剧。(完)
(编译 白云; 审校 于春红)
路透香港1月17日 - 国际物业顾问--仲量联行周二发表分析报告指出，2017年商业地产投资将保持活跃甚至回升，因机构投资者集中寻求回报率高的机会，直接投入商用物业，预料全球投资总额将按年增加7.7%至7,000亿美元。
路透首尔1月17日 - 韩国现代汽车集团周二宣布，计划未来五年将在美国的投资提高50%至31亿美元，并可能在美国建设一座新厂。现代是继特朗普威胁对进口汽车征税之后最新一家宣布在美国新投资计划的车企。
路透韩国世宗1月17日 - 韩国周二表示，希望在中韩货币互换协议于10月到期前延长该协议，即便因韩国决定部署美国反导系统而存在政治不确定性的背景。