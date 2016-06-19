民调显示英国留欧阵营重占上风 增强首相卡梅伦实现留欧的信心

路透伦敦6月18日 - 周六发布的两份民意调查结果显示，希望英国留欧的造势活动重新取得领先优势，给奋力希望避免周四公投赞同退欧的首相卡梅伦一大鼓舞。

第三份民调也显示，支持率偏向留欧阵营，卡梅伦获得一家主要报纸的支持，星期天邮报呼吁读者投票赞同留欧。

"我们进入了公投前的最后一周，去留两大阵营的角力达到白热化，"民调机构YouGov的主管Anthony Wells说。

YouGov为星期日泰晤士报进行的调查显示，英国留欧和退欧的支持率又回到44%对43%的接近比例。

该报称，这一转变没有反映出周四亲欧议员遇袭身亡的影响。留欧支持率的反弹更多是反映了选民对退欧将带来的经济冲击的担忧加剧。(完)