调查：英国楼市热潮降温 但房价料不会下跌

路透伦敦11月26日 - 路透调查显示，英国房地产热正在退烧，但未来几年房价增速料仍高过通胀。自从一年多前政府针对首次置业者实施刺激计划之后，英国即兴起这波最新楼市热潮。

在本项路透调查中，地产分析师还预估伦敦房地产热潮将结束。伦敦房价最近几年大涨25%，但未来几年料将减速至接近于全国房价增速4%。

理由之一是购屋能力。英国房价是平均薪资的许多倍，特别是伦敦地区，房屋均价超过46万英镑(720,728美元)。

但英国央行最近收紧放款标准和抵押贷款可用额度，抵消了推迟加息的预期效应。英国基准利率目前处于0.5%的记录低位。

“房价大涨的势头看来已经停止，这有部分要归因于宏观审慎措施...”德国商业银行分析师Peter Dixon说。“不过潜在买家似乎还觉得房价这么贵，还是别买比较好。”

分析师对房价成长率平均预估值为4%，但受访者给出的预估值分布范围很广，从零成长到上升7%都有。但即使是4%的平均预估增幅也远高于通胀水平。通胀率目前是3%，且预计在三年内不会达到2%。

在一个以1-10的评分等级中，10分表示最昂贵，受访者对于目前英国房价所给出的平均分数为7，高于上次调查时的6。伦敦房价的得分仍持平于上次调查时的9，其中有几位分析师甚至给出代表最贵的最高分数。

预料明后年伦敦房价成长率将从今年的逾15%放缓至4%左右。有两位分析师甚至预估2015年会跌5%。17位分析师认为伦敦楼市荣景已经结束，仅有四位认为将持续。(完)

(编译 李婷仪 审校 李爽)

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