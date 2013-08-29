调查：购房援助计划料助2013年英国房价上涨4.0%

铃木汽车、东芝和电装将在印度建立汽车锂电池合资企业
路透东京4月14日 - 铃木汽车、东芝和电装周五表示，他们将在印度建立一家生产汽车锂电池的合资企业；印度汽车排放标准越加严格，以应对污染问题。
路透伦敦8月28日 - 周三发布的一份路透调查显示，2013年英国房屋价格料创下三年来的最快上涨速度，超过通胀增速，这也引发市场担心英国政府举措可能导致新的价格泡沫。
英国政府支持的“购房援助计划”意味着买房人可以仅凭5%的首付就购入房屋。略占多数的受访分析师认为，由于住房市场已经开始聚集动能，该刺激措施应予以取消。
上周进行的这份调查显示，八位分析师认为政府可以继续执行“购房援助计划”，但有11人希望停止。
“住房市场已经在缓慢地复苏了，该计划对于行业来讲是好消息，但是长期来看，政府的特定拨款并不是解决之道。”Panmure Gordon研究部联席主管Mark Hughes说。
“我们可能正在制造下一个泡沫，忘记了之前的教训，这是很危险的。”
在截至2007年的10年里，英国房价增长了两倍，但在金融危机初始阶段即告大幅下跌。多数参与调查的人士都不认为房价在一段时间内能回到危机前水平。
不过，根据调查中值，英国房价今年可能平均增长4%，明年上涨5.5%，较5月预期的增长2.0%和2.4%大幅上修。
“由于需求恢复，英国住房市场正在强势反弹。经济复苏帮助提振消费者信心，并重建了首次置业与搬家人士的需求。”Moody's Analytics的Melanie Bowler说。
“‘购房援助计划’只是给住房市场带来了一些兴奋情绪，仅让人们感觉稍好一些。”Grafton执行长Gavin Slark说。(完)
(编译 洪曦; 审校 高琦)
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