调查：脱欧不确定性将限制英国股市涨幅

路透伦敦4月1日 - 路透调查显示，英国投标股指在2016年剩余时间内不会有太大的涨幅，受制于该国是否脱离欧盟的不确定性以及全球经济放缓疑虑。

路透过去一周访问了27名交易员、基金经理和策略师，他们对于富时100指数的预估中值是，2016年底时为6,350点，2016年中期降至6,000点。

这意味着到年底时，富时100指数较周四收盘水准6,174.9点仅上涨约3%。

在主要投行中，花旗集团与瑞银集团(UBS)分别预测年底时该指数将为6,600点和6,500点。但摩根大通比较悲观，给出的预测是5,950点。

富时100指数2015年4月触及纪录高位7,122.74点，但随后不断下跌，部分是因为全球经济增长在中国带动下放缓。该因素今年也可能打压股市。

英国将于6月23日就是否脱离欧盟举行公投，也是一个不确定性因素。

“市场普遍不喜欢不确定性，英国脱离欧盟之后将会带来犹豫心态，绝对不可能对股指有利，”XTB UK的分析师David Cheetham表示。

交易员与基金经理还表示，关于中国引领全球经济放缓的担忧挥之不去，可能阻碍富时100指数上涨。

富时100指数对于中国担忧非常敏感。中国是金属与原油的主要消费国，关于该国经济放缓的担忧打压了大宗商品价格。而石油企业与矿业公司在富时100指数整体市值中约占20%。

“寻找表现出色的股市的人，应该把眼光投向南欧，”Charles Hanover Investments的合伙人Jonathan Roy表示，并称意大利与西班牙股市可能涨幅较大，受益于欧洲央行的刺激举措。(完)