调查：英国股市2016年料将走升 但不及前次预估

路透伦敦12月14日 - 路透在过去一周访问的分析师认为，英国指标股指到2016年底将较目前水平上涨近13%。不过最新的预估远低于三个月前的预期。

分析师下调对英国股市的预期，是由于大宗商品价格大跌导致围绕矿业前景的担忧挥之不去、美国可能开启升息周期、以及英国是否会脱离欧盟仍不确定。

路透调查中受访的近40名交易员、基金经理和策略师预估中值显示，指标富时100指数.FTSE在2015年底料在6,250点，2016年中期升至6,400点，明年年底进一步升至6,700点。

10月初调查的预估中值则显示，该指数在今年底、明年中和年底的点位料分别为6,500点、6,700点和6,989点。

富时100指数今年迄今已下挫逾9%，上周五收报5,952.78。

“我对2016年的前景谨慎乐观。我们已经拥有了诸如鼓舞人心的经济环境和消费支出改善等一些利好因素，但富时100指数高度依赖大宗商品，而且市场担心英国脱离欧盟，可能会限制大盘涨势，”Securequity资深交易员Jawaid Afsar表示。

分析师称，在富时100指数占据超过20%权重的矿业和能源类股可能进一步承压，因围绕中国经济增长步伐的疑虑，令金属价格前景暗淡无光。(完)