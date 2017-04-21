调查：全球经济形势全面好转 但贸易保护主义担忧仍存

路透4月20日 - 根据路透对主要分析师的调查，随着核心通胀率最终上升，全球经济形势正处在全面好转当中，但依然面临贸易保护主义的威胁。

路透调查发现，近期对全球经济的乐观情绪是基于一些主要经济体的制造业和贸易增长，也符合国际货币基金组织(IMF)最新“全球经济展望”季度报告中上修后的预估。

“所有主要经济体看来同步增长，这在五年来还是首次，”巴克莱宏观研究负责人Ajay Rajadhyaksha称。

“全球贸易衰退已经结束，通缩忧虑已经减弱，尽管当前的通胀压力看来较为温和，人们也没有完全打消对全球贸易的严重担忧，例如美国可能即将对主要贸易伙伴加征关税。”

路透对亚洲、欧洲和美洲逾500名分析师的调查结果表明，对贸易保护主义的担忧依然存在。

不过就总体而言，调查显示，经济增长预期较之前几个月提高或保持不变，多数国家的通胀前景略有增强。

对今年全球经济增幅的预期提高到3.4%，明年为3.5%，高于金融危机前的水平。

虽然最新预期略低于IMF预估，即今年增长3.5%，但调查中的预估区间高点上移，表明这一次预期的乐观程度略有提高。

**诸多风险**

世界贸易组织(WTO)总干事阿泽维多(Roberto Azevedo)上周指出，经济和政策走向存在“高度不确定性”，特别是在美国；特朗普的“美国优先”贸易政策有待厘清。

在路透调查中回答一项额外问题的经济分析师中，绝大多数人也表达了类似的忧虑，暗示分析师普遍认为有必要抗拒保护主义。

“贸易保护主义兴起仍是主要威胁之一，即便这发生的可能性已稍稍减退。”荷兰合作银行资深市场分析师Elwin de Groot说。

欧元区经济增长料持稳，尽管有受到干扰的可能性。

“虽然欧洲的关注点多集中在各国选举，但受企业投资反弹及家庭消费和公共支出的挹注，经济一直稳步改善。”巴克莱的Rajadhyaksha表示。

“与此同时，英国退欧对英国和欧元区的影响，目前为止没有多数人预期的那么大。”

的确，之前的路透调查显示，英国硬退欧将对英国经济造成最严重损害；但最新调查显示，对英国的增长预估较上个月上调。

“诸多政治、地缘政治和政策变数仍挥之不去...世界秩序的改变无疑将在未来几年显现出来。但目前不容否认的是，全球的数据一直比预期好。”汇丰控股(HSBC)首席经济分析师Janet Henry在一份报告中称。

“让人必然有种终于回到‘较正常’环境之感，在这种环境下，可能不再需动用近零利率和频繁祭出量化宽松等非常规举措，就能维持普通的扩张程度。”

路透全球经济展望调查结果tmsnrt.rs/2e7JFpt

(完)