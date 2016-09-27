伦敦仍是全球头号金融中心 但英退可能改变排名--调查

瑞士央行副总裁称负利率是货币政策关键环节
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透伦敦9月26日 - 周一公布的调查显示，随着英国公投退欧的影响开始被市场充分领会，伦敦作为全球头号金融中心的地位可能面临威胁。
英国Z/Yen公司进行的第20期全球金融中心指数(GFCI)调查显示，伦敦仍位居全球金融中心首位，纽约、新加坡和香港紧随其后。
该指数对全球范围内的87个金融中心进行评价，评价范围涵盖竞争力、商业环境、基础设施等。
Z/Yen表示，由于最新排名是基于截至2016年6月底的数据，6月23日公投刚结束不久，所以公投退欧结果还没有得到体现。
下一次调查可能会有不同。
“展望第21期GFCI，7月和8月对伦敦的评价明显低于之前的水准，”该公司在声明中称。
“第21期GFCI或许将出现一些明显调整。”
除伦敦外，苏黎世是排在前10位的另外一个欧洲金融中心，位列第九。
在前10名中，东京排在第五，之后是旧金山、波士顿和芝加哥，华盛顿排名第10。(完)
(编译 王兴亚；审校 汪红英)
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