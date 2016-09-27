伦敦仍是全球头号金融中心 但英退可能改变排名--调查

路透伦敦9月26日 - 周一公布的调查显示，随着英国公投退欧的影响开始被市场充分领会，伦敦作为全球头号金融中心的地位可能面临威胁。

英国Z/Yen公司进行的第20期全球金融中心指数(GFCI)调查显示，伦敦仍位居全球金融中心首位，纽约、新加坡和香港紧随其后。

该指数对全球范围内的87个金融中心进行评价，评价范围涵盖竞争力、商业环境、基础设施等。

Z/Yen表示，由于最新排名是基于截至2016年6月底的数据，6月23日公投刚结束不久，所以公投退欧结果还没有得到体现。

下一次调查可能会有不同。

“展望第21期GFCI，7月和8月对伦敦的评价明显低于之前的水准，”该公司在声明中称。

“第21期GFCI或许将出现一些明显调整。”

除伦敦外，苏黎世是排在前10位的另外一个欧洲金融中心，位列第九。

在前10名中，东京排在第五，之后是旧金山、波士顿和芝加哥，华盛顿排名第10。(完)