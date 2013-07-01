调查：全球投资者上半年减持股票

路透伦敦6月28日 - 全球投资者在上半年震荡市场结束时的股票配比降至九个月低点，并增持现金，因美国联邦储备委员会(美联储/FED)计划放慢印钞速度引发的忧虑导致风险资产有被抛售之虞。

周五公布的对美国、欧洲和日本等地53位投资者进行的月度资产配置调查结果显示，本月基金资产组合中股票配置所占的比重下降到49.5%，5月为50.9%。

这个比例为去年9月以来最低，也低于三年均值51.3%。

经理人现金配比从5月的4.5%增加到5.6%，是9月以来最高。债券配比升至年内高位38.4%。

调查于6月16-27日间进行，当时MSCI明晟全球指数.MIWD00000PUS触及1月所及低点，回吐年内过半涨幅。

在经历了第一季风险资产上涨后，宽松政策最终会结束的前景全面撼动金融市场。

从廉价资金中获益最多的资产受创最深。5月22日美联储主席伯南克暗示美联储或缩小购债规模之后，新兴股市.MSCIEF下跌8%。

自那时以来，日本股市.N225跌幅更甚，下跌了15%，但其2013年表现仍居于前列。

“我们认为最大的威胁是突然叫停或者迅速缩小量化宽松政策，”Pioneer Investments全球资产配比研究主管Monica Defend说。(完)

(编译 梁睿雪; 审校 戴素萍)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。