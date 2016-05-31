调查：全球供应过剩料减缓今年油价涨势

调查：中国今年经济成长料略为放缓 着重管控风险
路透北京1月18日 - 路透调查结果显示，中国经济今年可望成长6.5%，当局将接受经济进一步放缓，把焦点放在控制各种逐渐升高的金融风险，但人民币贬值将会使中国政府在政策抉择上更形棘手。
路透5月31日 - 周二公布的路透调查结果显示，全球原油供应过剩可能限制今年的油价涨幅，尽管有一连串意外的供应中断以及美国页岩油产量下降。
加拿大山火、委内瑞拉政局不稳以及尼日利亚与利比亚供应中断，导致日产量损失约400万桶。
这减轻了供应过剩担忧，并帮助推动油价七个月来首次接近每桶50美元。
但分析师预计，明年之前石油年均价不会大大高于这一水平。
最新路透月度调查中，33位受访分析师预计2016年布兰特原油期货均价为每桶43.60美元，较一个月之前预期的42.30美元高出1.30美元。
这是布兰特油价预期连续第三个月上调，今年至今布兰特油价平均每桶约39美元。
但全球石油库存处于纪录高位，料将在一段时间内遏制油价大幅上涨。
调查显示，布兰特原油期货2017年均价料为每桶56.40美元，到2018年将涨至64.30美元。
“生产中断是目前支撑油价的一个关键因素。我们认为油价将不会从当前水准走得更远，”凯投宏观(Capital Economics)的大宗商品分析师Thomas Pugh表示。
“实际上，我们认为如果部分中断供应重回市场，或者有迹象显示油价上涨正刺激增产，油价短期内面临下行风险。”
路透调查的分析师预计，2016年美国原油期货均价料在每桶42美元，较上月调查预估上升1.50美元。美国原油今年至今的均价接近38美元。
分析师一致预期本周的石油输出国组织(OPEC)会议将不会做出重大决定。
不过，一些分析师对围绕沙特策略的不确定性表示担忧，沙特正与伊朗争夺市场份额，且沙特新任能源、工业和矿产资源大臣法力赫(Khalid al-Falih)刚刚走马上任。
“鉴于多哈会议后产油国之间的混沌情况，我们对下次OPEC会议并不抱有多大期待。在沙特新任命能源部长法力赫(Khalid al-Falih)的情况下，人们将会细细研判沙特的立场和意图。”法国巴黎银行分析师Harry Tchilinguirian说道。
此外，分析师亦对伊朗增产的速度感到意外，预期伊朗最迟在今年第三季就可恢复到遭制裁前的产量水平。
“油市已经每日供给过剩大概100-150万桶。近期伊朗可能增产至少50-100万桶/日，且尽管美国页岩油产量减少了60-80万桶/日，但整个市场仍将继续维持过剩的状况，因需求增长料继续不振。”CRISIL Research主管Rahul Prithiani说道。
多数分析师预期，明年供给将向需求趋同，不过认为市场还需假以时日才能消化掉这么多库存。(完)
(编译/审校 张涛/刘秀红/王兴亚/孙茉莉/高琦/艾茂林)
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