调查：全球供应过剩料减缓今年油价涨势

2014年10月11日，麦纳麦以南油田的一座抽油机和天然气放空火炬。 REUTERS/Hamad I Mohammed

路透5月31日 - 周二公布的路透调查结果显示，全球原油供应过剩可能限制今年的油价涨幅，尽管有一连串意外的供应中断以及美国页岩油产量下降。

加拿大山火、委内瑞拉政局不稳以及尼日利亚与利比亚供应中断，导致日产量损失约400万桶。

这减轻了供应过剩担忧，并帮助推动油价七个月来首次接近每桶50美元。

但分析师预计，明年之前石油年均价不会大大高于这一水平。

最新路透月度调查中，33位受访分析师预计2016年布兰特原油期货均价为每桶43.60美元，较一个月之前预期的42.30美元高出1.30美元。

这是布兰特油价预期连续第三个月上调，今年至今布兰特油价平均每桶约39美元。

但全球石油库存处于纪录高位，料将在一段时间内遏制油价大幅上涨。

调查显示，布兰特原油期货2017年均价料为每桶56.40美元，到2018年将涨至64.30美元。

“生产中断是目前支撑油价的一个关键因素。我们认为油价将不会从当前水准走得更远，”凯投宏观(Capital Economics)的大宗商品分析师Thomas Pugh表示。

“实际上，我们认为如果部分中断供应重回市场，或者有迹象显示油价上涨正刺激增产，油价短期内面临下行风险。”

路透调查的分析师预计，2016年美国原油期货均价料在每桶42美元，较上月调查预估上升1.50美元。美国原油今年至今的均价接近38美元。

分析师一致预期本周的石油输出国组织(OPEC)会议将不会做出重大决定。

不过，一些分析师对围绕沙特策略的不确定性表示担忧，沙特正与伊朗争夺市场份额，且沙特新任能源、工业和矿产资源大臣法力赫(Khalid al-Falih)刚刚走马上任。

“鉴于多哈会议后产油国之间的混沌情况，我们对下次OPEC会议并不抱有多大期待。在沙特新任命能源部长法力赫(Khalid al-Falih)的情况下，人们将会细细研判沙特的立场和意图。”法国巴黎银行分析师Harry Tchilinguirian说道。

此外，分析师亦对伊朗增产的速度感到意外，预期伊朗最迟在今年第三季就可恢复到遭制裁前的产量水平。

“油市已经每日供给过剩大概100-150万桶。近期伊朗可能增产至少50-100万桶/日，且尽管美国页岩油产量减少了60-80万桶/日，但整个市场仍将继续维持过剩的状况，因需求增长料继续不振。”CRISIL Research主管Rahul Prithiani说道。

多数分析师预期，明年供给将向需求趋同，不过认为市场还需假以时日才能消化掉这么多库存。(完)