监管打击难以避免并购交易提前走漏消息--调查

路透伦敦1月19日 - 周四公布的调查显示，监管打击并未能阻止并购交易消息在正式公布前泄露，表明未经授权披露信息所带来的潜在好处大于风险。

英国卡斯商学院(Cass Business School)和交易管理工具提供商Intralinks研究发现，2015年全球所有交易中有8.6%出现消息泄露，比例高于2014年的6%。

“对上述发现的一种解读是，即使执法威胁增强，也不足以减少消息外泄的情况：总而言之，对一些人来说，泄露消息带来的潜在好处似乎还是超过了风险，”Intralinks副总裁Philip Whitchelo称。

研究发现，2015年泄漏消息的交易中，收购目标最终获得的收购溢价远远高于没有泄漏消息的交易。后者的交易溢价与长期趋势一致。

在泄漏消息的交易中，收购溢价幅度中值为53%，高于未泄漏交易的中值24%，二者差距为四年来最大。

2015年，印度交易消息泄露的比例最高，达20%，随后是香港的12.9%及美国的12.6%，后者达到七年新高。

若以行业计，2015年交易消息泄露比例排在前三名的是房地产(12.9%)、医疗保健(12.5%)及能源与电力(9.3%)。

报告表示，2015年美国主要监管机关包含交易消息泄露的执法行动数量较2014年增加。美国证券交易委员会(SEC)与香港证监会2015年征收的金融罚款也都高于2014年。

不过报告也表示，英国金融市场行为监管局(FCA)2015年执法行动的数量持平于2014年，所征收的金融罚款也比2014年减少38%。报告并未说明原因。

这项报告以对2009-2015年间宣布的5,024笔交易的分析为基础，其中有378笔交易被认定消息遭泄露。(完)