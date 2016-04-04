综述：全球股市第一季走势动荡 打击分析师乐观情绪

2016年2月15日，上海一家券商营业部内的股民在查阅电脑屏幕上的股票信息。 REUTERS/Aly Song

路透4月1日 - 路透调查显示，全球股市年初的动荡打压了股市分析师的乐观情绪，即便是路透访问的最为看多的分析师目前也认为，今年全球大约20个主要股市中只有一半会上涨。

当第一季末参与调查时，许多分析师对整体趋势没什么可说的。他们转而关注美国联邦储备委员会(美联储/FED)的利率政策，多数表示这是他们的展望面临的最大风险。

本次路透调查在3月17-31日进行，全球逾250位股票策略师、分析师和基金经理参与。在过去一年的一系列调查中，受访者大幅降低了预期。

分析师预测，今年底全球大约20个主要股市中只有一半会高于年初的水平。而在三个月前，分析师预计这些主要股市都会上涨。

纽约梅隆银行财富管理的投资长Leo Grohowski表示，“我们的看法较六至七周前非常绝望的状态有了大幅改善。我们认为从目前到年底市场会逐步上涨，但波动性也会上升。”

自去年8月以来，金融市场一直处于剧烈震荡中。中国推动人民币贬值冲击外汇市场，令余烬未消的全球经济增长担忧卷土重来。

美联储主席叶伦近期将上述担忧作为美联储将今年可能加息次数从四次下调为两次的一个原因。

全球在经历了多番货币政策刺激后，消费价格升幅仍显疲弱，对这一现象的持续担忧以及商品价格下挫也使得众多投资者采取守势，在今年1月和2月甚至陷入全面的市场恐慌中。

股市在3月回暖，因不少投资者恢复了镇定，部分得益于油价反弹、以及欧洲央行意外新推出的大规模货币刺激措施。

而今年第一季度主要国家的公债收益率(殖利率)则下降。

**基金也保持守势**

预计债券收益率会突然反弹的人士寥寥无几，这一现实表明投资者对全球通胀回升以及经济增长即将加速缺乏信心，股市前景因此十分不确定。

据路透本周发布的另一份对全球资产管理业者的调查显示，全球顶尖基金经理建议将资产投资组合中的股票配比降至至少五年来低位。

全球债券策略师的看法大致亦是如此，因此再度压低他们对债券收益率的预估。

路透最新的股市调查显示，尽管标普500指数.SPX猛烈的卖压如今已成为过去式，但因企业获利疲弱的疑虑徘徊不去以及美元仍强，因此2016年到头来可能表现平平。

欧洲主要股市在2016年末时可能较当前水准上涨约8%。

“我们预计第二季股指将自超卖水准反弹，下半年两个季度则将出现较低个位数的单季跌幅，”法国兴业银行欧洲股票策略部门主管Roland Kaloyan指出。“我们的目标意味着标普500指数年底时将基本持平于当前水准，而日本及欧洲股市的涨幅则将在5%上下。”

新兴市场近年来因资金外流至发达市场而备受打击，如今前景则略见好转。新兴市场资产在2016年亦开局不利，但自此即站稳脚跟。(reut.rs/1ZKAaO6)

拉美和亚洲市场主要股指从现在到年底料平均涨约6%，发达国家市场料涨约5%。

巴西股市.BVSP已经从1月所及的2009年低点上涨近40%，而且扳回上年逾一半跌幅，成为全球表现抢眼的主要市场。

这轮涨势是基于投资者预期总统罗塞夫或很快被弹劾，但由于巴西经济仍处困境，在这种预期支撑下的涨势可能走到尽头。

墨西哥股市涨势也将有限，其指标股指IPC指数.MXX最近触及约一年半高位。

印度股指Sensex.BSESN料收复今年失地，到年底涨逾10%，因经济进一步好转。印度经济目前表现在亚洲位于前列。

但表现更加低迷的中国经济仍投下阴影。东亚股市今年仍将震荡，部分市场料录得温和涨幅。(完)