调查：全球股市2017年料上涨 但风险因素也很多

路透班加罗尔/伦敦12月7日 - 周三公布的路透调查显示，数百名策略师都乐观认为，全球股市在2017年料将进一步上涨，同时面对多项政治不确定性。

较路透10月进行的上次全球调查相比，很多分析师、经纪商和基金经理对特朗普当选下任美国总统的态度迅速扭转，是这段时间最惊人的改变。

他当选前，多数人士称他在竞选时的保护主义威胁可能导致全球贸易下滑，令央行资金支撑的股市面临疲软的经济基本面。

现在多数分析师称，他对个人及商业的减税计划以及基础设施支出可能带动暗淡的经济增长，推动股价上扬。

华尔街已经处于纪录高位。

很多给出乐观预估的分析师担心，有关全球经济将获得提振的期望，以及外界普遍认为主要央行已经达到或接近达到政策上限，这些因素将在很大程度上影响后市走势。

“在高估值、低增长和信贷扩张空间有限的情况下，我们的目标位和近期涨势都要仰赖于决策者明年实现经济增长的能力，”美银美林的美国股票和量化策略主管Savita Subramanian在客户报告中称。

“特朗普对于贸易的评论，以及(共和党)对于赤字和支出的评论，可能在未来数月引发市场大幅震荡。”

不过，全球超过200位股票分析师和基金经理认为，调查覆盖的19支股指到明年底全部都会高于目前水平。大部分受访者还表示，股票前景面临的风险更偏向于上档。

如今的股市已经习惯于依赖央行挹注资金和公司回购股票，未来六个月面临的最大风险是美元走强。在美联储进一步调高利率和特朗普减税计划的预期之下，美元已经升至14年高点。

的确，本周的另一项路透调查显示，尽管特朗普赢得美国大选后全球债市遭遇抛售，但主权债券收益率未来料将不会大涨。这暗示通胀和经济增长大幅上升的情况仍不会很快来临。

除了特朗普政府将如何看待及与全球互动方面令人担忧外，明年还将有众多的政治事件可能对股市造成压力。另外，英国如果在明年启动正式退欧程序，该国将如何管理退出进程也存在不确定性。

“反建制选举浪潮将在2017年对欧洲构成重大威胁，德国、法国和荷兰将举行大选，并且现在看来意大利也很有可能进行选举，”OANDA市场分析师Craig Erlam称。

“欧洲进一步分裂可能意味着欧元区开始瓦解，各国领导人将不得不努力确保今年顺利过去，不要再出现更多闪失。”

**继续上涨**

经历动荡的一年后，欧洲股市主要股指料在2017年稳步上扬，但涨幅可能低于三个月前的预估，并且难以接近2015年创下的历史高位。

美国股市自2009年以来的多头走势料延续至2017年，但前提是企业获利回升以避免股票估值过于昂贵。

新兴经济体股市的表现预计会超过发达国家，尽管担心保护主义升温、全球贸易可能下滑以及美元汇率更加强劲。

巴西指标股指.BVSP到2017年底料较周二收盘价上涨近20%，今年至今涨幅略超过40%。

东亚股市今年的表现并不均衡，明年料将好转但充满风险，因为仍不清楚特朗普将在多大程度上落实贸易保护主义及控制移民的竞选承诺。(完)