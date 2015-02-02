调查：金价2015年预计下跌但将找到底部 为明年反弹舖路

路透伦敦1月27日 - 路透调查显示，由于美国准备进行近10年来首次的升息，金价今年料将出现第三年下跌，但市场应该可以找到底部，为明年反弹舖路。

调查显示，今年金价平均料为每盎司1,234美元，下跌约3%。此为路透在1月稍早针对38位分析师和交易员的调查所得。2014年金价按年来看几无变动，2013年则是中止了12年连涨局面。

调查并显示，金价在2016年将回升至每盎司1,278美元，摆脱2013年惨跌造成的创伤。

今年金价料将因美国升息而承压。升息将使持有无息商品黄金的机会成本上升，同时推动美元汇率走高。

但今年迄今，欧元区稳定方面的不确定性已使金价累计上涨了8%，加之有关全球经济成长的担忧和亚洲消费者的稳健需求，这些因素可能都会给金价持续带来支撑，最终导致金价反弹。

“中短期，鉴于美国与欧洲债券利差，我们预计资金只会进一步流入美元，给美元带来上行压力，同时打压黄金价格，”Mitsui Precious Metals分析师David Jollie表示。

“但我们猜测，金价很大程度上已经消化了升息预期，而且美国或全球经济若有放缓，则会使金价获得走高和恢复元气的空间。”

贵金属调查图表：link.reuters.com/sus83w

金/银比价图表：link.reuters.com/kuq35s

黄金上周触及五个月高位每盎司1,306.20美元，受之前欧洲央行(ECB)宣布将注资数千亿欧元刺激低迷的欧元区经济，以及瑞士央行弃守瑞郎兑欧元汇率上限的消息提振。

分析师表示，欧元区量化宽松对金价的影响仍是个未知数。金融市场不稳定性进一步升高，或者通胀率可能上升的迹象都可能提振金价，但若股市对该政策做出正面反应或欧元走软，都将令金价承压。

今年现货银预计也将下跌，调查受访者预估，今年银价将从去年的每盎司19美元下跌至17.20美元。

“从基本面的观点来看，实在很难对银产生好感。全球的供需平衡依旧偏弱，长期以来供应过剩的情况将持续，”渣打银行在一份报告中表示。

明年平均银价料将反弹至每盎司18.20美元。(完)

(编译/审校 戴素萍/王颖/陈宗琦/张涛/王丽鑫/杜明霞)

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