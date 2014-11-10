调查：在美元炙手可热下 黄金及白银跌势远未告终

路透纽约11月9日 - 金价的跌势可能远未结束，路透调查分析师及交易商均预测金价在年底前可能跌至每盎司1,000美元，为2009年以来首见；即使金价周五因空头回补而反弹3%。

据路透对逾20名分析师及交易商所做调查显示，过去一周出现的实货买盘(从上海的珠宝买气至德国的金币买盘)，到头来可能证实仅为一波所谓的死猫反弹，而其反弹力道将脆弱到无法化解投资者的抛售风潮；投资人看好美元及美股将续涨，且美国经济将持续好转，进而出脱黄金。

周三及周四接受调查的27名受访者中有半数预测，金价在年底前将掼破每盎司1,100美元的关键支撑。

许多人甚至下看1,000美元，该点为五年低位，对金矿业者堪称重大关卡。仅有两人认为金价会站回1,200美元。

白银的前景可能更不容乐观，多数受访者认为银价可能再跌个10%，进而低见每盎司14美元的逾五年低位。

“美元强势在短期内将冲击金价，”经纪商SP Angel分析师John Meyer表示。

在美国10月就业数据表现逊于预期后，投资人回补空仓，促使金价XAU=在触及约约1,130美元的四年半新低后展开反弹。而路透调查是在金价周五大涨前进行的访查。

金价走势可能仍将震荡，易偏于因空头回补而大涨；而金价疲弱已引发欧美国家对金币的实货需求风潮。

但在美元炙手可热及机构投资者资金抽离市场的情况下，目前任何可能的反弹都将是昙花一现。

全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust(GLD)周五黄金持仓量降至六年低位。(完)

(编译 龚芳; 审校 孙茉莉)

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