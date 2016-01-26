调查：2016年黄金料连续第四年下跌 均价预计为每盎司1118美元

图为奥地利铸币厂一名员工手持的金条。 REUTERS/Leonhard Foeger

路透伦敦1月25日 - 一项路透调查周四显示，2016年黄金可能连续第四年下跌，2015年下跌了10%。不过明年可能会扳回部分跌幅。

路透过去两周对41名分析师和交易商的调查显示，今年黄金均价预计为每盎司1,118美元，为2009年以来最低年度均价。

去年金价遭受严重压力，因预期美国联邦储备委员会(美联储/FED)升息。

美联储在12月进行了近10年来首次升息，当月官员的预测中值显示，他们预计今年再升息四次。

不过今年初股市大跌，对中国经济放缓的担忧，加上通胀指标温和，说明美联储计划可能打折扣。

3月升息的预期在减弱，路透调查的分析师现预计2016年升息三次。

不过进一步升息的前景及对美元的支撑作用仍然打压黄金反弹的希望。

“我们认为目前市场动荡不足以妨碍美联储将货币政策正常化，”法国兴业银行分析师Robin Bhar称。

“我们仍然坚持认为，美国经济今年增长足够使他们愿意稍稍进一步收紧政策。我们认为这足以看多美元，推动债券收益率(殖利率)上涨，削弱对金市的兴趣。”

明年金价预计会升至每盎司1,209美元，从2011年触及纪录高位后的跌势见底。全球经济增长放缓的威胁、随之出现的金融市场动荡被视为潜在的支撑因素。

“地缘政治不稳定加剧将导致一定程度的风险厌恶，提振黄金的避险需求，”Fastmarkets分析师James Moore称。

受访者预计白银今年为每盎司14.80美元，低于10月调查时预计的16.00美元。

预计明年银价回升至每盎司15.90美元。(完)