调查：金价今明两年牛市力道将减退

路透伦敦1月22日 - 路透调查显示,今明两年黄金均价或创纪录高位,但由于预期美国和其他主要经济体货币政策将趋稳,黄金涨幅将缩小,黄金长达12年的牛市可能开始停滞不前.

白银均价2013年料结束上年跌势,开始反弹,且涨势在2014年还会持续,但料仍不及2011年每盎司35.25美元的均价.

路透1月对37位分析师的调查显示,预计2013年现货金均价在每盎司1,775美元,比去年均价1,668美元涨6.4%.2014年黄金均价预计基本持平,在每盎司1,780美元.

几家银行和经纪商表示,今年上半年美国债务协商持续,黄金将从中寻获强劲支撑,但从下半年开始,全球经济前景日趋明朗应限制涨势.

"当前货币贬值的不确定性以及通胀疑虑可能升温,仍将支撑金价,但我们没发现刺激涨势的因素,因为全球经济料好转,尾部风险出现的机率不大,"法国兴业银行分析师Robin Bhar表示.

一些人预计,今年金价将进一步整理,但认为牛市基本面仍没有改变.

"我们认为,2013年金价走势与2012年很相近,呈阶段性整理,这将考验黄金投资者的耐力,"黄金券商Sharps Pixley首席执行官Ross Norman表示.

"但支撑金价的基本面因素仍然完好,我们担心的就是美元力道及印度需求下降拖累金价,"他补充道.

白银均价今年料为每盎司32.85美元,高于2012年均价31.13美元.

受访分析师认为,2014年银价将升至33.50美元,全球经济形势改善可能支撑白银工业需求.

分析师还表示,未来两年银价预期仍远低于2011年4月所及纪录高位49.51美元,因市场剧烈波动,投资者仍在场外观望.(完)

(编译 李爽; 审校 张荻)

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