调查：分析师调降金价及银价预估 因美国升息在即

图为印度北部城市昌迪加尔，一家金店的女售货员向顾客展示一款金项链。 REUTERS/Ajay Verma

撰稿 Jan Harvey 编译 张明钧/秦德兴

路透伦敦4月15日 - 分析师大举调降今年黄金及白银价格预估，主要受美国利率走高前景影响，而黄金及白银也未能在2015年初扳回去年的跌幅。

路透过去一个月对38位分析师及交易商进行调查结果显示，分析师对于今年金价的预估中值为每盎司1,209美元，低于1月同类型调查平均预估的1,234美元。

目前分析师预估2016年黄金均价为每盎司1,250美元，低于先前预估的1,278美元。

金价第一季收盘近乎持平，未能扳回去年2%的跌幅，因预期美国即将迈向10年来首度升息之路，打压投资人对黄金的胃口。

美国升息将提振美元，同时也让持有零收益资产的机会成本增加；美元是黄金计价单位。

“与金价有关的问题不只在于美国联邦基金利率上调，还有美国公债及美元会有什么样的表现，”Quantitative Commodity Research主管Peter Fertig表示。

“就我个人观点而言，美国收益率过低，美债收益率应会升至2.25-2.50%。这应该也会带动美元兑欧元走强。这两种反应将会带动金价明显下滑。”

以往金价走软会带动亚洲主要实货黄金市场需求强劲扩张，特别是中国和印度。2013年金价大跌过后，珠宝、金币及金条等需求创纪录新高。

不过多位分析师指出，当前价格看来并未诱发相同的反应。

“印度1月的节日和婚庆需求、迪拜1月的购物节以及中国2月庆祝农历新年的需求情况让人大失所望，”法国兴业银行分析师Robin Bhar说。

路透贵金属调查结果相关图表：link.reuters.com/dup54w

分析师也下调了他们对银价的预期。3月调查预估中值显示，今年白银均价料为每盎司16.70美元，低于1月调查预期的17.20美元。对2016年银价的预估中值则从18.20美元降至17.80美元。

白银在今年年初的表现强于黄金，金银比(gold/silver ratio，即金价与银价之比)自去年12月触及的五年半高点回落至上个月的10月以来低点。

“我们没有找到支持白银表现好于黄金的基本面因素，”瑞士宝盛集团分析师Carsten Menke说。

“市场仍供应过剩，近些年高位震荡的价格抑制了工业需求。因此和黄金一样，白银仍依靠投资需求，这暗示银价应会再次跟随黄金一同下跌。”(完)

(译文审校 艾茂林/徐文焰)

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