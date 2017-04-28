调查：银行业预测2017年黄金均价接近1250美元

焦点：白宫提议出售美国一半战略石油储备 将削弱OPEC减产行动
路透新加坡5月23日 - 美国总统特朗普提议出售美国一半战略石油储备的方案周二令能源市场大呼意外，因为这与石油输出国组织(OPEC)控制供应以抬高油价的行动背道而驰。
路透伦敦4月28日 - 尽管今年第一季黄金表现强劲，但银行界对于今年金价前景仍立场谨慎，因为如果央行加息将会使黄金黯然失色。
路透4月对35位贵金属分析师的调查显示，分析师们平均预测2017年黄金均价为每盎司1,254美元，与1月进行的类似调查变动不大，而且仅仅略高于去年金价均值。
而第一季金价已经上涨8%，主要受到对欧元区选举势均力敌的担忧、美国与朝鲜的紧张局势，以及对美联储今年将谨慎对待加息的揣测等因素影响。
分析师们称，这些因素仍在支撑金价，但已经失去了推高金价的动能。
“我们认为市场对美国货币政策前景的预期过于温和，”Capital Economics分析师Simona Gambarini表示。“我们预期美联储2017年将升息四次。”
“此外，荷兰首相吕特(Mark Rutte)赢得3月选举，以及马克龙可能在即将进行的法国总统决胜选举中获胜，应当让欧元区即将分崩离析的风险减退，”她并称。
调查预计，金价接近年底时将上涨，第四季均价料为每盎司1,275美元，明年均价料升至每盎司1,300美元。
若预估准确，这将是2013年以来的最佳年度表现。
预计银价也将全年上涨，第四季时料平均为每盎司18.42美元，2018年料平均为18.97美元，创三年最佳年度表现。
对2017年的预估价格每盎司17.98美元，较1月调查预估高出1.5%。
“随着目前美国经济步伐更为稳健，美联储准备走上退出宽松货币政策之路，我们预计白银表现会超过黄金，”RBC Capital Markets分析师Stephen Walker说。
“我们预计黄金/白银价格比将恢复到正常历史水平60:1。”
2017年资产回报交互式图表：tmsnrt.rs/2jvdmXl
黄金价格表现图表：tmsnrt.rs/2oDBhXw (完)
(编译 李春喜/艾茂林; 审校 李爽/蔡美珍)
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