调查：银行业预测2017年黄金均价接近1250美元

路透伦敦4月28日 - 尽管今年第一季黄金表现强劲，但银行界对于今年金价前景仍立场谨慎，因为如果央行加息将会使黄金黯然失色。

路透4月对35位贵金属分析师的调查显示，分析师们平均预测2017年黄金均价为每盎司1,254美元，与1月进行的类似调查变动不大，而且仅仅略高于去年金价均值。

而第一季金价已经上涨8%，主要受到对欧元区选举势均力敌的担忧、美国与朝鲜的紧张局势，以及对美联储今年将谨慎对待加息的揣测等因素影响。

分析师们称，这些因素仍在支撑金价，但已经失去了推高金价的动能。

“我们认为市场对美国货币政策前景的预期过于温和，”Capital Economics分析师Simona Gambarini表示。“我们预期美联储2017年将升息四次。”

“此外，荷兰首相吕特(Mark Rutte)赢得3月选举，以及马克龙可能在即将进行的法国总统决胜选举中获胜，应当让欧元区即将分崩离析的风险减退，”她并称。

调查预计，金价接近年底时将上涨，第四季均价料为每盎司1,275美元，明年均价料升至每盎司1,300美元。

若预估准确，这将是2013年以来的最佳年度表现。

预计银价也将全年上涨，第四季时料平均为每盎司18.42美元，2018年料平均为18.97美元，创三年最佳年度表现。

对2017年的预估价格每盎司17.98美元，较1月调查预估高出1.5%。

“随着目前美国经济步伐更为稳健，美联储准备走上退出宽松货币政策之路，我们预计白银表现会超过黄金，”RBC Capital Markets分析师Stephen Walker说。

“我们预计黄金/白银价格比将恢复到正常历史水平60:1。”

2017年资产回报交互式图表：tmsnrt.rs/2jvdmXl

黄金价格表现图表：tmsnrt.rs/2oDBhXw (完)