调查：2017年金价或反弹 但上涨之路颠簸不平

路透新加坡10月18日 - 一项路透调查显示，明年金价可能反弹至每盎司1,300美元以上，因实货需求加速，抵消了美国可能升息的影响。

现货金从7月所及的两年高点回落近9%，周二在每盎司1,255美元左右，受美国联邦储备委员会(美联储/FED)12月可能升息的预期打压。这将是美联储一年内第二次升息。

据11名参加伦敦金银市场协会(LBMA)一次新加坡会议的分析师、银行家、交易员和精炼商，下月备受关注的美国大选可能引发一些避险买盘，但美联储行动对金价走势仍将是关键。

调查预估中值显示，年底时金价可能在每盎司1,275美元，随后将在2017年反弹至1,305美元。

“这个过程不会一帆风顺，但明年的整体趋势将是上行，”香港黄金服务机构J. Rotbart & Co合伙人Joshua Rotbart称。他预计2017年金价将在1,350美元左右。

Rotbart称，他最初预计黄金涨势会与6月的升势类似。英国6月公投意外决定退欧，加上美国共和党总统候选人特朗普的支持率赶追民主党候选人希拉里，推动金价上涨。

“如今特朗普的支持率在下降，我们必须要迎接下一个挑战，”他说。

但汇丰分析师James Steel称，市场人士将更关注美联储的收紧政策周期。

他说，2016年黄金均价将为1,275美元，明年随着市场消化加息的影响，实货需求改善可能会推高金价，预计可反弹至1,310美元。

“明年我预计美联储收紧政策的力度将更大，”印度Kotak Mahindra Bank (KTKM.NS)执行副总裁Shekhar Bhandari表示。他认为美联储2017年至少会加息两次，将限制金价涨势在1,275美元。(完)