调查：未来一年主要国家公债料有不错需求 受央行买需撑腰

路透7月12日 - 一项路透调查发现，未来一年主要国家公债预计仍有来自央行以及机构投资者的不错需求，对后者而言，仍然要求投资组合中有较为安全的资产。

而此时，由于发达国家都有不同程度的财政紧缩，导致新债发行有限，尽管借贷成本极低，使得为政府支出提供融资的成本空前低廉。

对逾50名债市策略师的最新调查显示，对未来12个月美国10年期公债收益率(殖利率)的预估，比目前的交投水平高出约55个基点。

对这项最新调查预估所做的个别分析显示，主要国家主权债的收益率预估，不但普遍低于3月时类似调查的结果，而且高点与低点都更低。

政府财政收紧之举，让外界感受到收益率上升不再是硬道理，部分是因为对美国联邦储备委员会(美联储/FED)未来升息的预期降温，但主要还是由于央行、机构投资者以及避险需求。

问题的部分症结也在于，超过10万亿(兆)美元的公债目前收益率为负值，在6月23日英国公投决定退出欧盟之后两周，又有数万亿美元公债收益率沦入负值行列。

多年以来，债市策略师与分析师总是预期收益率曲线将归于正常--如同2008年金融危机前的模样--因为他们认为大量的刺激举措，必定会导致通胀，公债收益率因而随之上升。

不过事与愿违，降息接二连三，导致收益率与通胀预期持续下降，多数央行业已动用可供利用的多数政策工具，丧失了促进自身经济再通胀的火力。

**人气发生转变**

一些策略师认为，这是早在2008年金融危机爆发之前就已确立的一种趋势的延续和强化。

“央行无法进一步大幅降息，是因为过去40年持续的一种趋势是，在经济衰退时降息，鼓励增加杠杆来拉动需求，然后在更高的债务负担和更低的实际利率水平下一再这样做，”花旗的10国集团(G10)利率策略全球主管Harvinder Sian说。

“到一定时候，实际利率的调节空间变得有限，这一时刻目前正在全球收益率的崩跌中体现出来。”

美联储自去年12月小幅升息之后，虽然是唯一一家仍被认为将会升息的主要央行，但今年是否能够这样做已非常不明朗。

英国公投退出欧盟所带来的风险可能促使欧洲央行进一步放松紧急政策，因为欧元区经济复苏绝对说不上有保证。

由于欧洲央行计划通过购买主权债和企业债来扩大其资产负债表的规模，并实施负利率政策，德国两年期公债收益率未来一年料将维持在零下方。

德国10年期公债收益率一年后料将上涨约35个基点，至正0.20%。

英国可能在未来数月降息，更为重要的是，可能重启暂停了近五年的资产购买计划，英国的货币政策料将因此变得面目全非。

英国央行重新进入债市的可能性，导致英国公债收益率在公投后出现下跌。

最新的调查显示，英国两年期公债收益率一年后将上升至25个基点，较当前水平上涨仅10个基点，远远低于三个月前预计的1%。

这种情况也可能不会发生，但还是表明在这么短的时间内，市场人气已发生了多大的转变。(完)