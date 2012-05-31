民调显示希腊支持和反对援助的主要党派支持率不相上下

欧盟执委会主席容克提出英国退出后之欧盟改革建议
容克在向欧洲议会提交的“白皮书”中，列出了欧盟未来的五种情境，从基本不做改变，到收缩职责范围至仅监管一个共同市场，直至跨出一大步，集中管理各成员国的主权。
路透雅典3月30日电---周三调查结果显示下月的希腊大选结果仍不确定,赞成和反对援助的党派难分伯仲.而选举结果可能决定希腊是否留在欧元区.
在三份已经公布的调查中,一份显示希腊最大的赞成和反对援助的党派,即新民主党和左翼激进联盟党(SYRIZA)不分胜负.另一份调查显示新民主党领先,而第三份调查则显示如果现在举行大选,SYRIZA将赢取胜利.
这些互相矛盾的预测可能让市场及一些政界人士感到不安,担心SYRIZA取胜会迫使负债累累的希腊离开欧元区.该党派表示希望留在欧元区但摈弃加在该国身上的撙节举措.
一些欧洲决策者忧虑西班牙和葡萄牙等其他欧元区国家的债务水平,担心"希腊无序退出"会引发多米诺效应,打击欧元区信心.
周三Pontiki周报的Pulse调查显示,SYRIZA和新民主党的支持率均为24.5%.
但稍早,Epikaira杂志的VPRC调查显示SYRIZA支持率领先,为30%,而新民主党位居第二,为26.5%.
让事态更不明朗的是,GPO调查机构周三稍早调查显示,新民主党支持率为23.4%,领先于SYRIZA的22.1%.
周三调查结果互相矛盾,使得政治分析师对预估最後结果心存谨慎.
他们警告称,因为选民情绪会有波动,所以应该谨慎看待调查结果.(完)
--编译 石冠兰; 审校 张涛
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