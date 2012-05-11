调查：分析师对希腊是否会退出欧元区看法不一

路透伦敦5月10日电---希腊正靠在退出欧元区的大门上,但是否会迈出这道门槛,路透过去两天在全球访问的分析师们仍抱有不同看法.

不过他们几乎毫不怀疑希腊仍会导致经济动荡之势向外扩散,尽管两年前希腊主权债务危机爆发以来,欧洲已经构建起数千亿欧元的防火墙.

在64位受访分析师中,有35人预料到明年年末希腊仍会留在欧元区,占比略微超过半数.

其余的受访分析师预期相反.

对希腊去留的预测中,几乎看不出有地域偏见的迹象.英国分析师有时比其他地方的分析师更持欧元怀疑论调,但在预测希腊退出欧元区的可能性上,并不比欧元区或其他地区的分析师高.

希腊选民没有投票给支持节支措施的主流政党,使该国陷入严重的政治僵局.希腊可能要在几周内重新投票.

但65位分析师中,有占绝大多数的50人相信,希腊仍将对欧元区经济及其存亡构成严重威胁.

"我们认为,一旦希腊退出欧元区,影响将蔓延至其他二线国家,而市场低估了这一风险,"花旗分析师Guillaume Menuet指出.该分析师预料希腊脱离欧元区的可能性达50-75%.

一位欧盟高级官员周四表示,欧元区国家和希腊都不愿意该国离开欧元区.(完)

--编译 肖群英;审校 程琳

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