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路透中文国际短讯 | 2012年 1月 10日 星期二 16:30 BJT

调查：中国2012年全国住宅均价料下跌10-20%

路透调查显示，2012年中国房价将进一步下跌，超过半数的受访者预计今年全国住宅均价跌幅超过10%，限购政策料不会轻易放松，而首套房贷的首付比例望上半年调低。在21家受访分析机构中有11家认为2012年全国住宅均价跌幅达10-20%，9家认为跌幅将在10%以内，仅有1家认为住宅均价将上涨。路透

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