调查：印度2018年底之前料维持利率不变 因央行立场转为中性

亚洲股市触及两年高位 此前美联储暗示将缓慢收紧政策
路透东京5月25日 - 亚洲股市周四升至两年高点，美元和美债收益率(殖利率)下跌，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)暗示未来升息以及降低4.5万亿美元的债券持有量将谨慎进行。
路透班加罗尔2月10日 - 在印度央行意外宣布政策立场转向中性之后，路透随即进行的调查结果显示，该行可能至少在明年下半年之前都将维持利率不变。
尽管受访的45位分析师多认为，2018年7-9月当季之前，附买回利率INREPO=ECI将维持在6.25%不变，不过仍有不到五分之一的受访者预期最快今年4-6月当季将降息。
印度央行周三意外维持附买回利率不变，并暗示不再维持宽松倾向，尽管政府废除高币值纸钞政策的影响仍不明朗；高币值纸钞占印度流通通货约86%。
过去两年，印度央行已经共计调降政策利率1.75个百分点，这是全球金融危机以来为时最久的宽松周期。
虽然许多分析师预期降息活动将暂时止步，但几乎无人料到央行会在2月8日政策检视中暗示改变政策立场。
2月9-10日一次受访人数较少的调查显示，印度央行可能在2018年9月之前会将利率降至6.0%，而在这次调查之前一个礼拜，市场共识为今年9月底前将两度降息。
“在担心通胀风险上扬情形下，印度央行将货币政策立场由宽松转为中性，暗示宽松周期基本上已经告终，”法国兴业银行印度分析师Kunal Kumar Kundu写道。
“不过我们认为，可能造成通胀上扬的多重挑战中，有一些影响程度可能没有印度央行所预期的那么严重。我们同时认为废旧币对于经济的负面冲击，恐较印度央行所想的还要糟糕。”(完)
(编译 张明钧; 审校 刘秀红)
路透东京5月25日 - 亚洲股市周四升至两年高点，美元和美债收益率(殖利率)下跌，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)暗示未来升息以及降低4.5万亿美元的债券持有量将谨慎进行。
路透新加坡5月25日 - 政府数据显示，新加坡经济第一季萎缩程度小于最初估计，受助于制造业增长稳健。 贸工部周四表示，经济在1-3月经季节调整后的环比年率为收缩1.3%。 政府4月公布的初值为下滑1.9%。路透调查预估中值为下滑1.0%。 第一季国内生产总值(GDP)较上年同期增幅上修为2.7%，符合路透调查预估；初值为增长2.5%。 新加坡贸工部周四维持2017年GDP成长预估不变，仍预计成长1.0-3.0%。(完) (编译 徐文焰/张若琪 审校 王丽鑫/戴素萍)
路透5月24日 - 美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯在周四准备发表的演讲稿中暗示，对进一步升息持谨慎态度，称美国通胀率低于目标水平是“政策成果远未达标的一个现象。”