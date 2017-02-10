调查：印度2018年底之前料维持利率不变 因央行立场转为中性

路透班加罗尔2月10日 - 在印度央行意外宣布政策立场转向中性之后，路透随即进行的调查结果显示，该行可能至少在明年下半年之前都将维持利率不变。

尽管受访的45位分析师多认为，2018年7-9月当季之前，附买回利率INREPO=ECI将维持在6.25%不变，不过仍有不到五分之一的受访者预期最快今年4-6月当季将降息。

印度央行周三意外维持附买回利率不变，并暗示不再维持宽松倾向，尽管政府废除高币值纸钞政策的影响仍不明朗；高币值纸钞占印度流通通货约86%。

过去两年，印度央行已经共计调降政策利率1.75个百分点，这是全球金融危机以来为时最久的宽松周期。

虽然许多分析师预期降息活动将暂时止步，但几乎无人料到央行会在2月8日政策检视中暗示改变政策立场。

2月9-10日一次受访人数较少的调查显示，印度央行可能在2018年9月之前会将利率降至6.0%，而在这次调查之前一个礼拜，市场共识为今年9月底前将两度降息。

“在担心通胀风险上扬情形下，印度央行将货币政策立场由宽松转为中性，暗示宽松周期基本上已经告终，”法国兴业银行印度分析师Kunal Kumar Kundu写道。

“不过我们认为，可能造成通胀上扬的多重挑战中，有一些影响程度可能没有印度央行所预期的那么严重。我们同时认为废旧币对于经济的负面冲击，恐较印度央行所想的还要糟糕。”(完)