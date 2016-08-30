调查：印度央行新总裁的政策可能基本与前任拉詹相同

路透班加罗尔8月29日 - 据路透调查，在帕特尔接替拉詹成为印度央行新总裁之后，印度的货币政策可能基本上保持不变。但他清理公共银行坏账的方式可能不那么严厉。

帕特尔现任负责货币政策的副总裁，将在拉詹9月4日离职后成为印度央行总裁。

政府任命帕特尔接任央行总裁，外界普遍认为是为了确保政策连续性。在8月23-29日路透访问的30位分析师中，除了一位，其余均预期帕特尔将基本采取和拉詹相同的路线，根据相同的标准来做出利率决策。

“帕特尔与拉詹属于相同的学派，而且他们共同签署了建议通胀目标的文件，”孟买经纪公司Cholamandalam Investment & Finance Co Ltd的分析师Hemanth Raj Reddy表示。

“他以前的决策方法非常依赖数据而且很有条理，与拉詹的方法相似。这更让我们相信，央行降息的前提条件不会改变。”

拉詹最终独自负责调整利率的决策，而预计帕特尔将会领导一个货币政策委员会，由该委员会做出决策。

周一公布的另一项路透调查显示，印度经济在4-6月当季可能同比成长7.6%，慢于上一季的7.9%。

29名受访分析师中，17人预期帕特尔未来一年对经济的影响为中性。11人认为是正面影响，1名预期会带来负面影响。(完)