调查：印度央行料将降息 因废旧币行动对经济构成冲击

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透班加罗尔12月2日 - 一项路透调查显示，印度央行下周料下调利率，而且经济学家料将下调对经济成长及通胀的预期，皆因印度总理莫迪此前采取的打击黑钱行动冲击到了本国经济，并严重打击了国内消费。
本周路透对近60位分析师调查的中值显示，在12月7日结束的两天期政策会议上，印度央行货币政策委员会将把当前6.25%的回购利率下调25个基点，至6.00%。
三分之二的受访者预期将降息，56位受访者中有31位预计将降息25个基点，6位预计降息50个基点。甚至还有一位预计将降息75个基点。
然而还是有18位分析师预计，下周印度央行不会有所行动。但这其中只有四位是驻印度的分析师，这表明更近距离感受到政策实质影响的国内银行及研究机构，对于废旧币的影响基本持更悲观的看法。
调查预估中值显示，下周之后，可能在明年4-6月当季还会有一次25个基点的降息。(完)
(编译 刘秀红；审校 汪红英)
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