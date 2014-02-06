调查：印度卢比抵挡新兴货币卖压能力增强 人民币今年料小升

图为印度新德里一家货币兑换店内的雇员在点数卢比现钞。 REUTERS/Adnan Abidi

路透班加罗尔2月6日 -周四发布的路透调查显示，印度卢比现在较不易受到新兴市场货币卖压波及，这归因于印度的经常帐赤字缩小及经济前景改善。

不过，印度卢比也不会因此就录得很大涨幅。根据路透对29位外汇分析师进行的调查，印度卢比/美元到4月末时可能交投于63.00附近，一年后有望小升到62.30。

上述预测值距离卢比周四现汇价格62.40都不太远，这亦表明决策者要想让印度卢比扳回去年的跌幅，的确很有难度。印度卢比兑美元去年跌去11%至纪录低点。

上个月的市场走势就像是2013年中的重演，投资者大举抛出新兴市场货币，从土耳其里拉到南非兰特都受到冲击，因市场担忧美联储的进一步退场举动，并且全球经济增速放缓也让人不安。

“美联储削减购债是一个卖出的好藉口。它不是引发走势的导火线，”瑞穗实业银行策略师Vishnu Varathan说道。

Varathan以美国公债收益率下降走势作为说明，认为如果有关美联储退场的担忧是引发1月新兴市场卖压的原因，那么美债收益率应当是反弹，就像去年夏天时那样。

指标10年期美国公债收益率在1月中下旬跌了约30个基点，同2013年5-12月期间上涨80%的走势形成鲜明对比。

周三公布的路透调查显示，土耳其里拉和南非兰特是上个月新兴市场溃败中的大输家，如果新兴市场再次遭遇卖压，土耳其里拉和南非兰特将是最脆弱的货币。

印度卢比却凭借抑制黄金进口的措施而几乎毫发无伤，9月止当季印度经常帐赤字已缩至52亿美元，或相当于GDP的1.2%，为四年多最低水平。

“问题在于有助于大幅降低经常帐赤字的黄金进口遏制能否再延续两个季度，”Varathan称。

“如果可以，那么卢比今年就能走升，尤其是如果大选后新政府没有分歧的话。”

印度今年5月将进行大选，分析师认为大选结果将是关键因素，可能影响投资者对印度经济的信心。

本周数据显示1月制造业活动以近一年来最快速度扩张后，外界对2014年该国经济成长预估有所改善。

**人民币温和升值**

尽管市场担心中国经济增长放缓，但人民币汇率今年仍料将走高，因预计中国央行将逐渐扩大人民币交易区间。

调查显示，4月人民币汇价将在6.047，7月为6.0，2015年1月将来到5.96，较今年1月30日收盘价的6.06温和升值。

“由于出口表现落后，在其他新兴市场货币也表现不佳之际，中国人民银行不太可能冒险让人民币升值过快，”Varathan并指出。(完)

(编译 高琦/石冠兰 审校 蔡美珍/于春红)

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