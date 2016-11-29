调查：印度7-9月经济增长料加速 但废钞行动料打击未来数月前景

俄罗斯经济部称2017年或许无需全额动用储备基金 因油价上涨
路透莫斯科1月13日 - 俄罗斯经济部长Maxim Oreshkin周五表示，鉴于油价在今年初反弹上涨，俄罗斯财政部2017年或可避免全额动用储备基金。
路透11月29日 - 路透调查显示，受强劲需求提振，7-9月当季的印度经济可能加速成长，但由于总理莫迪在11月初意外实施的废钞行动，料将令未来几个月的经济增长受到遏制。
虽然发达经济体已经陷入疲弱不振的局面，但印度这个亚洲第三大经济体在最近几年依然保持着稳健的增速，成长率甚至超过中国。
根据路透过去一周访问35位分析师得出的调查预估中值，印度在最后一季将继续这种增长势头。
他们预测7-9月当季的印度经济较上年同期成长7.5%，高于第二季触及的15个月低位7.1%。
不过，莫迪在11月8日突然宣布废除面值500和1000卢比的旧钞，以打击逃税、腐败和伪造货币等，这一行动已经在印度整个经济体系中造成混乱，导致依赖现金交易的印度企业大受冲击，并打压了消费者需求。
分析师称，废钞行动料令未来几个月的经济增速放缓。
在截至2017年3月的本财年，现金短缺问题估计会令印度国内生产总值(GDP)被大幅削减至多4.1个百分点。券商Ambit Capital甚至表示，不排除印度在10-12月当季经济萎缩的可能性。（完）
(编译 高琦 审校 孙茉莉)
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