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国际财经 | 2017年 1月 18日 星期三 14:05 BJT

调查：印度第四季经济增幅料放缓至6.5%，受现金短缺拖累

路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。

印度10-12月国内生产总值(GDP)增幅料仅增长6.5%，为近三年以来的最低增幅，而之前连续六个季度的增幅都在7%以上。

调查还显示，2017年第一季增幅将为6.9%，仍低于7%。

路透对20多位分析师的调查显示，印度截至2017年3月财年的GDP料增长6.9%，高于国际货币基金组织(IMF)预估的6.6%。

“如果废除大面额纸币的做法导致供应面长期受到干扰，经济增长可能在更长时间内放缓，”汇丰控股印度首席经济学家Pranjul Bhandari在报告中说。

“至少两个季度增长放缓意味着，产出缺口需要更长时间才能填补，暗示业已非常疲软的投资周期复苏可能会进一步推迟，”Bhandari说。

为了应对废除大面额纸币的影响，印度央行12月意外将政策附买回利率维持在6.25%不变。

分析师预计，印度央行在调查所涉时间内仅会降息一次，可能在2月8日的政策会议上降息25个基点。(完)

(编译 汪红英；审校　戴素萍)

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