调查：印度第四季经济增幅料放缓至6.5%，受现金短缺拖累

油价小跌 因美国汽油库存降幅小于预期
路透纽约5月24日 - 油价周三小幅回落，因投资人对美国汽油库存降幅小于预期作出反应，市场在静待石油输出国组织(OPEC)同其他石油出口国在维也纳讨论是否延长减产协议的结果。
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
印度10-12月国内生产总值(GDP)增幅料仅增长6.5%，为近三年以来的最低增幅，而之前连续六个季度的增幅都在7%以上。
调查还显示，2017年第一季增幅将为6.9%，仍低于7%。
路透对20多位分析师的调查显示，印度截至2017年3月财年的GDP料增长6.9%，高于国际货币基金组织(IMF)预估的6.6%。
“如果废除大面额纸币的做法导致供应面长期受到干扰，经济增长可能在更长时间内放缓，”汇丰控股印度首席经济学家Pranjul Bhandari在报告中说。
“至少两个季度增长放缓意味着，产出缺口需要更长时间才能填补，暗示业已非常疲软的投资周期复苏可能会进一步推迟，”Bhandari说。
为了应对废除大面额纸币的影响，印度央行12月意外将政策附买回利率维持在6.25%不变。
分析师预计，印度央行在调查所涉时间内仅会降息一次，可能在2月8日的政策会议上降息25个基点。(完)
(编译 汪红英；审校 戴素萍)
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路透纽约/伦敦5月24日 - 黄金周三上涨，因美元下滑，且美国联邦 储备委员会(FED/美联储)发布的最新一次政策会议记录暗示，联储对加息 保持谨慎。 黄金对利率上升反应非常敏感，利率上升将增加持有非孳息黄金的机 会成本，提振美元，而黄金是以美元计价。 1850 GMT，现货金报每盎司1,256.02美元，较周二上涨0.42% ，当日金价在连升两日后回落0.7%。 美国6月期金收跌0.2%，报每盎司1,253.1美元。 美联储发布的最新一次政策会议记录显示，决策者同意应暂停升息， 直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的。 美国联邦基金利率期货走势暗示，交易商预期美国6月升息的机率为8 3%，预料美联储今年将再升息两次的机率为46%。 “黄金基本上无甚变动，在美联储会议记录后最初急升的势态消散， 因美
路透伦敦5月24日 - 欧洲股市周三勉力小涨，银行股和大型油股走强，抵消了矿业股和汽车股下挫带来的影响。一周多以来，欧洲股市一直困在21个月高位略下方。