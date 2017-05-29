调查：印度第一季GDP料年增7.1% 续居全球主要经济体之冠

路透5月29日 - 路透对分析师的一项调查显示，印度第一季经济成长率预料仍在全球主要经济体中居冠，制造业及服务业表现改善，协助推升成长率。

印度总理莫迪去年废除大额面值纸钞的作法，对需求造成短期重大影响，但民间及公共部门的消费已复苏。

35位分析师的预估中值显示，印度第一季经济年成长率料为7.1%。分析师预估值区间在6.5%到7.8%。

印度去年第四季经济年成长率为7.0%，去年第一季为7.9%。

“废除大钞措施几乎没有影响到2017财年下半年的经济动能。高频率经济指标大多显示只有微幅放缓，并且很快回升，”HDFC银行资深经济分析师Tushar Arora称。(完)