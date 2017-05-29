调查：印度第一季GDP料年增7.1% 续居全球主要经济体之冠

东芝称愿意与西部数据就出售芯片部门争端进行洽商
路透东京6月23日 - 日本东芝表示，愿意与西部数据就双方因东芝出售旗下芯片部门而起的争端进行洽商。
路透5月29日 - 路透对分析师的一项调查显示，印度第一季经济成长率预料仍在全球主要经济体中居冠，制造业及服务业表现改善，协助推升成长率。
印度总理莫迪去年废除大额面值纸钞的作法，对需求造成短期重大影响，但民间及公共部门的消费已复苏。
35位分析师的预估中值显示，印度第一季经济年成长率料为7.1%。分析师预估值区间在6.5%到7.8%。
印度去年第四季经济年成长率为7.0%，去年第一季为7.9%。
“废除大钞措施几乎没有影响到2017财年下半年的经济动能。高频率经济指标大多显示只有微幅放缓，并且很快回升，”HDFC银行资深经济分析师Tushar Arora称。(完)
(编译 蔡美珍；审校 于春红)
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路透东京6月23日 - 日本6月大型制造业景气判断指数料连续第三个季度改善，可媲美两年前所及峰值，不过受海外形势的不确定性拖累，未来一季或减弱。
路透东京6月23日 - 日本东芝周五称，估计截至3月财年的亏损要大于此前预期，这归咎于13亿美元会计丑闻相关潜在法律赔偿，以及现已破产的美国核业务西屋电气相关负债的增长。