调查：印度经济将逐步复苏 料有更多降息空间

4月18日，在印度南部Tamil Nadu邦Kancheepuram区，工人正在位于这里的戴姆勒新厂装配卡车发动机。 REUTERS/Babu Babu

路透班加罗尔4月19日电---一项路透调查显示,今年印度经济增长将提速,尽管增速不及之前的预期.不过平均通胀率将会放缓,给予央行在截至2013年3月会计年度再次降息50个基点的空间.

调查预计在截至6月的三个月,印度经济料按年增长6.5%,并在下一季提速至7%,均低於1月时预估的增长6.8%和7.1%.

2012-13年度经济增长率料为7.1%.国际货币基金组织(IMF)的预估更乐观一些,为7.3%.在3月结束的最近年度的经济增幅估计为6.8%.

不过即便如此,受访分析师对经济增长率的预估已经连续第五次在季度调查中被下调.目前6.1%的增长速度远低於2008-09年全球金融危机爆发前的水平,当时接近10%.

"印度经济去年面临的一个最大挑战是政策调整迟缓,现在这种情况还在继续."ING Vysya Bank的Upasana Bharadwaj说道.

不过她表示,印度央行本周意外降息50个基点"应会为整体人气提供支撑,并有助於刺激投资."

**继续降息?**

诚然,在不少其他国家已经开始降息之後很久,印度央行还在升息,严重抑制了经济增长并影响卢比汇率.

美联储和英国央行等其他央行在利率接近零的情况下,已经寻求增发钞票等方式提振经济,但目前为止效果有限.

印度指标附买回利率目前为8%,央行仍有降息空间.即便在央行本周降息後,分析师现在仍预期央行将在明年6月之前降息至7%,而非1月调查时预估的7.5%.

印度一度被认为是亚洲经济增长的引擎,但近年来受到高通胀、紧缩的货币政策、全球经济环境疲弱以及财政政策与改革措施执行松懈的遏制.

尽管印度央行试图重启投资周期,但促进印度全球投资吸引力的主要工作还是在於政府.

而政府目前进退两难,一方面必须削减财政赤字以吸引外国投资者,而若通过增税来减赤,则会直接影响人气并损害增长.

"经济增长略微偏离趋势水准,"印度央行总裁苏巴拉奥周三表示.其所指的是,经济在12月止的当季增长6.1%,为近三年来最低年增率.

市场为降息欢欣鼓舞,但进一步货币宽松则无疑要取决於通胀降温的速度.

调查显示,10-12月印度批发物价指数涨幅将从当前的6.9%降至6.6%,并在明年3月当季升至7.0%,主要受食品和燃料价格上涨推动.

苏巴拉奥表示,"同时通胀上涨风险仍存.这些考虑因素定会限制进一步下调政策利率的空间."(完)

--编译 李春喜/徐文焰/田建华;审校 程琳/艾茂林/隋芬

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