调查：印度卢比汇率近期的跌势料接近尾声

路透班加罗尔12月1日 - 一项周四公布的路透调查显示，近期由资本外流和政府回收大面值钞票所引发的印度卢比下跌，基本上已告尾声。

因美元走强、资本从新兴市场流出、担心总理莫迪的措施打击经济增长，印度卢比近几周来大幅下跌，跌至纪录低点。

这项本周对近30位分析师进行的调查显示，从当前开始卢比的下滑势头可能不会再加剧。到月底时，印度卢比兑美元料报在68.50左右，接近周四的68.41。

调查还显示，六个月后卢比兑美元将达到69.09，一年后将稍稍走弱至69.20。虽然12个月的预估水平仅比当前汇价低1%，但上述两个预估水准若触及，都将是创下新低。

“印度的增长率没几个国家能比，所以我认为可以放心假设，明年会有相当多资金流入。因此印度卢比似乎不太可能持续贬值，”Edelweiss Financial Services驻孟买外汇研究主管Bhupesh Bameta称。

最新调查显示，绝大多数汇市策略师基本上不认为此次打击黑钱行动对印度卢比有长期影响。

约有三分之一的受访者认为，未来12个月印度卢比会较当前水平略有上涨，而所有受访者中有三分之二认为，印度卢比兑美元能够维持在关键的70关口上方。

分析师称，近期印度利率走势也会给卢比产生重大影响，尤其是在近月通胀放缓及废旧币行动可能进一步抑制物价上涨的情况下。

近几周来，对于印度央行会在12月7日政策检视会上再度降息的预期进一步增强，这也加重印度卢比承压。印度央行从2015年1月以来已将指标利率下调共计175个基点。(完)